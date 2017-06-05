Нацбанк Молдовы открывает свои двери для широкой публики

Национальный банк Молдовы проведет во вторник и среду, 6 и 7 июня, Дни открытых дверей, передает NOI.md.

По сообщению НБМ, желающие посетить Центральный банк страны будут иметь возможность увидеть выставочный зал Национального банка Молдовы и услышать краткую презентацию по НБМ и финансово-банковской системе.

Заинтересованные лица могут записаться на экскурсию заранее по телефону: 022 822 620 или 079 434 297 (Елена Молдовяну). Доступ в здание НБМ будет возможен в соответствии с составленными списками групп посетителей при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

Визиты запланированы на время: 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 и 16:00.