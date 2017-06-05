5 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Нацбанк Молдовы открывает свои двери для широкой публики
05.06.2017

Национальный банк Молдовы проведет во вторник и среду, 6 и 7 июня, Дни открытых дверей, передает NOI.md.

По сообщению НБМ, желающие посетить Центральный банк страны будут иметь возможность увидеть выставочный зал Национального банка Молдовы и услышать краткую презентацию по НБМ и финансово-банковской системе.

Заинтересованные лица могут записаться на экскурсию заранее по телефону: 022 822 620 или 079 434 297 (Елена Молдовяну). Доступ в здание НБМ будет возможен в соответствии с составленными списками групп посетителей при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

Визиты запланированы на время: 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 и 16:00.


 
Количество просмотров:
52
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.