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Экономика
Молдове помогут разработать Кодекс сетей природного газа
05.06.2017

Молдова гармонизирует с европейскими нормами вторичное законодательство в системе природного газа и разработает при поддержке внешних партнеров Кодекс сетей природного газа страны.

Об этом сообщило Национальное агентство по регулированию в энергетике, отметив, что ведомство организовало первое заседание Проекта технической помощи по гармонизации второстепенного законодательства в области природного газа, который финансируется Европейской комиссией и реализуется с помощью Секретариата Энергетического сообщества с участием экспертов проекта EU4 Energy, передает NOI.md.

Генеральный директор НАРЭ Тудор Копач сказал, что старт этого проекта давно ожидался Молдовой, поскольку его реализация приведет к гармонизации вторичного законодательства в системе природного газа. «Международные практики очень важны, а поддержка внешних партнеров весьма значима для нашего учреждения", - отметил он.

Цель проекта состоит в предоставлении технической помощи для разработки Кодекса сетей природного газа Молдовы. Данный Кодекс установит процедуры, применяемые операторами транспортной системы для эффективного выполнения ими возложенных на них обязанностей, в частности, связанных с распределением пропускной способности и управлением перегрузками, обеспечением баланса в системе природного газа, обеспечением совместимости в рамках системы природного газа и обмена данными с системными операторами и операторами систем транспортировки природного газа в соседних странах.

В заседании приняли участие руководство НАРЭ, представители Секретариата Энергетического сообщества, консалтинговой компании, многие представители операторов системы транспортировки и распределения природного газа, а также местные эксперты.

Утверждение Кодекса сетей природного газа Молдовы является обязательством, вытекающим из нового закона о природном газе.


 
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