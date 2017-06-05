Грозаву объясняет, почему он не исполняет обязанности примара

Нистор Грозаву говорит, что в настоящее время он исполняет только обязанности заместителя примара.

«Я не являюсь врио примара. Генерального примара не сняли с должности», - заявил Грозаву после заседания оперативных служб примэрии.

«Если решение не будет найдено, пошлем кого-нибудь к примару домой подписать необходимые документы», - добавил Грозаву.

Напоминаем, что генеральный примар Кишинева находится под домашним арестом. Он обвиняется в извлечении выгоды из влияния в деле о парковках.