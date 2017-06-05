5 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Грозаву объясняет, почему он не исполняет обязанности примара
05.06.2017

Нистор Грозаву говорит, что в настоящее время он исполняет только обязанности заместителя примара.

«Я не являюсь врио примара. Генерального примара не сняли с должности», - заявил Грозаву после заседания оперативных служб примэрии.

«Если решение не будет найдено, пошлем кого-нибудь к примару домой подписать необходимые документы», - добавил Грозаву.

Напоминаем, что генеральный примар Кишинева находится под домашним арестом. Он обвиняется в извлечении выгоды из влияния в деле о парковках.


 
Количество просмотров:
58
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.