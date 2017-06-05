Восточное партнёрство: Какую выгоду может извлечь для себя Молдова

Дионис Ченуша

Европейский союз намерен развивать более дифференцированные отношения со странами, входящими в Восточное партнёрство.

Подвергшись ранее критике за то, что он, якобы, не учёл тонкостей региона и упустил из виду аспекты в плане безопасности, Евросоюз предложил комплексный план действий, направленный на стабилизацию и повышение устойчивости региона. Предлагаемые меры в точности отражают цели ЕС, включённые в Глобальную стратегию и в пересмотренную Европейскую политику соседства .

Опубликованный в конце 2016 года, План действий для Восточного партнерства до 2020 года показывает, как далеко продвинулась вперёд концепция Восточного партнёрства с момента её презентации в 2009 году. Содержание документа отражает текущие проблемы, с которыми сталкиваются страны региона, их геополитическое разнообразие, а также чёткий набор приоритетов, которые имеются у ЕС в отношении его восточных соседей. Так, до 2020 года планируется достичь 20 основных результатов в различных областях государственной политики, проводимой странами Восточного партнёрства, в том числе Молдовой.

Основными приоритетами документа являются экономическое развитие, укрепление институтов и надлежащее управление, взаимосвязь, энергоэффективность и изменения климата, а также мобильность и контакты между людьми. Кроме того, особое внимание в документе уделено более активному привлечению гражданского общества и расширению прав и возможностей женщин. Молдова явным образом упомянута в той части документа, которая посвящена Зоне углублённой и всеобъемлющей свободной торговли, соединению энергосистем с Румынией и либерализации визового режима. Чтобы извлечь максимальную выгоду из Плана действий для Восточного партнёрства, Молдова, как и другие страны, должна в точности следовать предписанным шагам.

ЕС хочет видеть экономические достижения и хорошее управление

Цели ЕС для стран Восточного партнёрства многообразны, зачастую амбициозны, при этом они очень важны для обеспечения как можно более равномерного и устойчивого развития стран региона.

В число 20 ключевых областей, попавших в поле зрения Брюсселя, входят возрождение экономики, с акцентом на развитие малых и средних предприятий, преимущественно в тех странах, которые создали зоны свободной торговли с ЕС (Молдова, Украина и Грузия). Отдельное внимание уделено развитию экономики на местном уровне во всех странах Восточного партнёрства, с запуском местных проектов и расширением возможностей фермерских объединений, в том числе путём содействия их доступу на рынки сбыта и создания новых рабочих мест. К экономической сфере относится и гармонизация цифровых рынков посредством перевода государственных услуг в цифровой формат (на таможне, в торговле, здравоохранении и т.д.), развитие цифровых экосистем, способных генерировать ИТ-знания и рабочие места в этом секторе. Кроме того, Евросоюз обязуется поддерживать реализацию УВЗСТ для увеличения экспорта из стран УВЗСТ (Молдовы, Украины и Грузии), для утверждения мер продовольственной безопасности в этих странах, а также для развития прямых инвестиций.

Укрепление институтов и надлежащее управление являются вторым направлением, на котором концентрирует своё внимание Евросоюз в нашем регионе. Это направление включает в себя проведение политики по борьбе с коррупцией, а именно: создание электронных государственных реестров имущества должностных лиц, эффективные механизмы конфискации, совершенствование законодательства о финансировании политических партий. Кроме того, предусматривается дальнейшее реформирование судебной системы, с реализацией мер по обеспечению прослеживаемости результатов работы судей, по отбору судей и прокуроров на основе имеющихся у них заслуг, по расширению доступа к судебной системе и собственно правосудию. Не менее важна и реформа системы государственного управления, которая должна включать в себя деполитизацию государственных учреждений, повышение их открытости и подотчётности гражданам, а также упрощение госуслуг за счёт их перевода в цифровой формат и слияния различных услуг посредством „единых окон”.

Устойчивость и более тесная взаимосвязь в рамках Восточного партнёрства

Такой ориентированный на безопасность граждан элемент, как устойчивость, впервые столь подробно рассмотрен в рабочем документе Евросоюза, предназначенном для стран Восточного партнёрства. Тем самым Брюссель стремится поддерживать проекты, призванные расширить возможности стран в плане предотвращения и более эффективного реагирования на кризисные и конфликтные ситуации. В перечень целей входят борьба с киберпреступлениями, сотрудничество для предотвращения незаконного оборота оружия, участие в миротворческих миссиях ЕС, прогнозирование угроз региональных стихийных бедствий, интенсивное сотрудничество с европейским механизмом гражданской защиты. При этом никак не упомянуто участие Евросоюза в урегулировании замороженных конфликтов в регионе, хотя они значительно подрывают устойчивость стран.

Взаимосвязь, энергоэффективность и охрана окружающей среды являются связующими элементами устойчивого развития региона. Поэтому ключевое значение имеют проекты по восстановлению наземных транспортных артерий и по интеграции в европейское воздушное пространство. Прозрачность и эффективность энергетических рынков, наряду с реализацией проектов по соединению между собой энергосистем стран региона, а также энергосистемы региона – с государствами ЕС, имеют решающие значение для обеспечения энергетической безопасности региона. По умолчанию, это означает сокращение зависимости от России. За счёт энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии планируется снизить давление со стороны климатических изменений. Предусмотрена и политика по реабилитации окружающей среды в регионе.

За счёт поддержки проектов в сфере мобильности и межличностных контактов, ЕС намерен инвестировать в образовательные проекты, в расширение возможностей молодёжи, в инновации и научные исследования. Развитие человеческого капитала в регионе рассматривается в тесной взаимосвязи с улучшением условий труда, а также с адаптацией образовательной системы к набору навыков, востребованных на рынке труда. Помимо этого, предлагается поощрять молодёжное предпринимательство и создание новых образовательных и научно-исследовательских возможностей для молодых людей. Кроме того, благодаря открытию Европейской школы Восточного партнёрства, палнируется повысить качество образования на уровне школ и совместить его с изучением основных прав человека, принципов терпимости, с лучшим пониманием роли ЕС в регионе. В свою очередь, страны региона должны либо обеспечить выполнение требований безвизового режима с ЕС (Молдова, Грузия, Украина), либо продвинуться вперёд в диалоге по упрощению визового режима для повышения уровня мобильности.

Гражданское общество, расширение прав женщин и стратегическое информирование – ключевые приоритеты

Особое место в рамках плана действий Евросоюза для Восточного партнёрства занимают меры, посвящённые гражданскому обществу, проблеме гендерного неравенства и стратегического информирования о действиях ЕС в регионе.

Партнёрство с гражданским обществом имеет важное значение для ЕС, как с точки зрения проведения реформ, мониторинга правительств, так и для распространения европейских ценностей и, соответственно, для продвижения объективного имиджа Евросоюза. По этой причине ЕС принял решение сосредоточиться на наращивании потенциала гражданского общества за счёт повышения уровня экспертных знаний и улучшения взаимосвязи между представителями гражданского общества на региональном уровне.

Снижение экономических и социальных различий между женщинами и мужчинами также выделено в качестве одного из ключевых приоритетов Евросоюза. В этой связи ЕС предлагает разработать соответствующую гендерную политику, непрестанно бороться с дискриминацией и насилием в семье, расширять экономические права и возможности женщин.

Наконец, ЕС намерен выделить средства для улучшения своей заметности и повышения доверия к себе среди жителей Восточной Европы. Несмотря на то, что Евросоюз является одним из основных доноров в регионе, вклад ЕС известен плохо, им пренебрегают или неверно его интерпретируют. Одновременно, Евросоюз заинтересован в борьбе с антиевропейской дезинформацией и в завоевании внимания русскоговорящих.

Преимущества для Молдовы

Предложенный Евросоюзом План действий для Восточного партнёрства обширен и охватывает практически все направления, необходимые Молдове для качественного скачка вперёд и возобновления общественного договора с собственными гражданами.

Во-первых, ЕС обещает поддерживать внедрение УВЗСТ, которая, в случае правильной реализации, способна повысить объём экспорта на европейский рынок, создать новые рабочие места и придать толчок модернизации экономической системы. Помимо сближения с европейским законодательством и требованиями, молдавской стороне требуется помощь в деле повышения конкурентоспособности своих товаров и услуг. Только при таких условиях они получат реальный доступ к европейским потребителям. Это подразумевает инвестиции, финансовую помощь и открытость со стороны от ЕС.

Второй очевидной выгодой для Молдовы является содействие в строительстве газопровода Унгень–Кишинёв, благодаря помощи, оказываемой европейскими финансовыми учреждениями (ЕБРР, ЕИБ) в размере 92 миллионов евро, в дополнение к 10 миллионам, которые предоставляет Евросоюзом. В результате поставки природного газа из Румынии в Кишинёв должны начаться до 2020 года. Отвязка от России в сфере природного газа будет способствовать укреплению энергетической безопасности страны, снижению экономического давления со стороны России и разрыву порочного круга, возникшего в связи с долгом приднестровского региона за природный газ, размер которого практически достигает 7 миллиардов долларов США.

Наконец, Молдова получит поддержку в деле выполнения обязательств, вытекающих из либерализации визового режима с ЕС. Это подразумевает более эффективное управление границами страны и модернизацию пограничных переходов. Конечно, обязательства также касаются обеспечения общественного порядка, безопасности документов и соблюдения основных прав человека.

На самом деле, весь План действий для Восточного партнёрства хорош для Молдовы, которая может использовать его, чтобы построить работоспособный механизм гражданской защиты и инвестировать в сельские районы или в молодёжное предпринимательство, защитить окружающую среду и восстановить физическую инфраструктуру, противодействовать информационной войне, улучшить положение женщин и т.д. Всё это может быть достигнуто за счёт европейской помощи, экспертных знаний и ноу-хау, если молдавские власти займутся реформами и прекратят тем или иным образом компрометировать идею модернизации страны через европейскую интеграцию.

Вместо заключения...

Восточное партнёрство получило новый толчок и всё более соответствует своим задачам на фоне тех вызовов, с которыми сталкиваются страны региона. Прагматизм, внушаемый планом действий до 2020 года, имеет жизненно важное значение для региона, сильно дестабилизированного в последние годы. Причинами этой дестабилизации, как правило, служат российское вмешательство и/или коррумпированные, некомпетентные или неэффективные власти стран региона.

В то же время, в плане действий отсутствуют указания относительно условий и механизмов мониторинга, используемых для измерения успехов. Это порождает пробелы в документе, так как он обещает многие возможности, но не уравновешивает их определёнными формами наказаний для тех, кто не показывает должных результатов. В документе также не упомянут российский фактор, что указывает на чёткое дистанцирование от геополитического измерения Восточного партнёрства. Ведь ЕС при каждом удобном случае стремится показать, что Партнёрство не разрабатывалось как форма конкуренции с Россией за влияние в регионе.

Молдова должна извлечь выгоду из возможностей, предоставляемых Восточным партнёрством. Но при этом нельзя упускать из виду важность повышения дисциплинированности властей и необходимость их подчинения общественным интересам. Восточное партнёрство, как и Соглашение об ассоциации, не должно использоваться в качестве ширмы, под прикрытием которой на самом деле происходят окостенение политического класса, эрозия демократических институтов или сегрегация гражданского общества и средств массовой информации по политическим критериям. Напротив, Восточное партнёрство должно служить единой платформой, где правительства и гражданское общество трудятся сообща, чтобы извлечь максимальную выгоду для граждан.