Грозаву заявил, что у примэрии пока нет четкого решения проблемы вывоза мусора

Муниципальные службы провели утром в понедельник, 5 июня, оперативное заседание, где была затронута и проблема вывоза мусора, который наводнил столичные дворы после того, как в течение нескольких дней складировался и не вывозился.

В то время как кучи мусора растут как на дрожжах, а запах, антисанитария, насекомые и грызуны наводнили территории вокруг площадок для сбора мусора, вице-примар столицы Нистор Грозаву беспомощно пожимает плечами, заявляя, что не может ничего сделать из-за протестов жителей коммуны Бубуечь.

По словам руководства столичной примэрии, ответственным службам некуда вывозить мусор, который продолжает накапливаться и превращается в огромные кучи возле жилых домов.

Грозаву говорит, что были рассмотрены все варианты в пределах 50 км вокруг Кишинева, и единственная свалка в этом радиусе – в Вадул луй Водэ, но и она может создать проблемы жителям населенного пункта.

Свалку в Цынцэрень (Анений Ной) тоже невозможно больше эксплуатировать после протестов жителей, а обустройство новой свалки в Колонице может продлиться два года, по словам властей.

Как заявляет Грозаву, муниципальные власти будут вести переговоры с жителями Бубуечь с тем, чтобы столичный мусор и дальше вывозился на свалку вблизи этого населенного пункта до конца сентября с. г., а затем она будет ликвидирована. Грозаву говорит, что нет другого решения, нежели в дальнейшем эксплуатировать полигон в Бубуечь и ждать, когда правительство объявит свалку в Цынцэрень участком публичного пользования и столичный мусор начнут туда вывозить.

Напомним, что в конце прошлой недели муниципий Кишинев снова стал утопать в мусоре, поскольку уже несколько дней Управление «Autosalubritate» не вывозило бытовые отходы из дворов жилых домов. Ответственные в примэрии обвиняют в создавшейся ситуации жителей пригорода Бубуечь, которые протестуют и противятся складированию отходов вблизи коммуны из-за нестерпимой вони.

Данная ситуация схожа с ситуацией середины марта, когда несколько дней столичный мусор не вывозился в полном объеме, а в некоторых дворах – даже совсем не вывозился и город погряз в отходах. И тогда проблема состояла в том, что жители пригорода Бубуечь (где столичная примэрия временно складировала отходы) перекрыли проезд мусоровозов «Autosalubritate». Тогда власти пообещали решить проблему и найти другой полигон для складирования столичных отходов в течение 45 дней.