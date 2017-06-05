5 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Грозаву заявил, что у примэрии пока нет четкого решения проблемы вывоза мусора
05.06.2017

Муниципальные службы провели утром в понедельник, 5 июня, оперативное заседание, где была затронута и проблема вывоза мусора, который наводнил столичные дворы после того, как в течение нескольких дней складировался и не вывозился.

В то время как кучи мусора растут как на дрожжах, а запах, антисанитария, насекомые и грызуны наводнили территории вокруг площадок для сбора мусора, вице-примар столицы Нистор Грозаву беспомощно пожимает плечами, заявляя, что не может ничего сделать из-за протестов жителей коммуны Бубуечь.

По словам руководства  столичной примэрии, ответственным службам некуда вывозить мусор, который продолжает накапливаться и превращается в огромные кучи возле жилых домов.

Грозаву говорит, что были рассмотрены все варианты в пределах 50 км вокруг Кишинева, и единственная свалка в этом радиусе – в Вадул луй Водэ, но и она может создать проблемы жителям населенного пункта.

Свалку в Цынцэрень (Анений Ной) тоже невозможно больше эксплуатировать после протестов жителей, а обустройство новой свалки в Колонице может продлиться два года, по словам властей.

Как заявляет Грозаву, муниципальные власти будут вести переговоры с жителями Бубуечь с тем, чтобы столичный мусор и дальше вывозился на свалку вблизи этого населенного пункта до конца сентября с. г., а затем она будет ликвидирована. Грозаву говорит, что нет другого решения, нежели в дальнейшем эксплуатировать полигон в Бубуечь и ждать, когда  правительство объявит свалку в Цынцэрень участком публичного пользования и столичный мусор начнут туда вывозить.

Напомним, что в конце прошлой недели муниципий Кишинев снова стал утопать в мусоре, поскольку уже несколько дней Управление «Autosalubritate» не вывозило бытовые отходы из дворов жилых домов. Ответственные в примэрии  обвиняют в создавшейся ситуации жителей  пригорода Бубуечь, которые протестуют и противятся складированию отходов вблизи коммуны из-за нестерпимой вони.

Данная ситуация схожа с ситуацией середины марта, когда несколько дней столичный мусор не вывозился в полном объеме, а в некоторых дворах – даже совсем не вывозился и город погряз в отходах. И тогда проблема состояла в том, что жители пригорода Бубуечь (где столичная примэрия временно складировала отходы) перекрыли проезд мусоровозов «Autosalubritate». Тогда власти пообещали решить проблему и найти другой полигон для складирования столичных отходов в течение 45 дней.


 
Количество просмотров:
35
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.