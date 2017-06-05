В Кишиневе изучат препараты для лечения желудочно-кишечного тракта

В рамках международной специализированной выставки MoldMedizin & MoldDent в Молдове 13 сентября в 11.00 пройдет научно-практическая конференция на тему «Новости фармакологии и препараты, используемые при лечении желудочно-кишечного тракта».

Мероприятие пройдет на кафедре фармакологии и клинической фармакологии в Государственном университете медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану. Конференция приурочена к Году Николае Тестемицану в Молдове.

Участники обсудят современные аспекты рационального использования препаратов, влияющих на функции желудочно-кишечного тракта. Приглашены врачи, преподаватели и ученые.