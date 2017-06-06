Количество детей в Молдове продолжает снижаться

Национальное бюро статистики сообщает что в 2016 году развитие демографических процессов характеризуется снижением основных демографических показателей по сравнению с 2015 годом.

На 1 января 2017 года численность детей в Молдове составила 681,3 тыс. детей или каждый пятый человек в возрасте до 18 лет.

Коэффициент рождаемости составил 10,5 родившихся живыми на 1000 жителей. Рождаемость в сельской местности (11,8‰) выше, чем в городах (8,8‰). Из детей, родившихся живыми, 51,6% - мальчики, при этом соотношение численности полов составляет 107 мальчиков на 100 девочек.

Средний возраст матери рожающей впервые - 24 года.