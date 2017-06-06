Вячеслав Руснак возглавил „Милсами”

Вячеслав Руснак стал новым главным тренером клуба „Милсами” (Орхей). На этом посту он сменил Андриана Сосновского, под руководством которого в минувшем сезоне „Милсами” занял третье место в чемпионате страны.

В течение своей карьеры Руснак также тренировал клубы „Академия”, „Шериф” и „Зимбру”. С „Шерифом” он выиграл Суперкубок Молдовы в 2013 году и Национальный дивизион в сезоне 2013–2014. Последней его командой был „Зимбру-2”, передаёт IPN.

Дебют Руснака на тренерском мостике „Милсами” состоится в начале июля, когда стартует новый сезон в Национальном дивизионе. Клуб из Орхея выступит в отборочном раунде Лиге Европы.