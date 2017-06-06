Скопление отходов в Кишиневе грозит эпидемией инфекционных заболеваний

Скопление мусора в черте города приведет к эпидемиям различных инфекционных заболеваний. Если в скором времени отходы не будут вывозиться из Кишинева, бродячие собаки и кошки, грызуны и насекомые станут переносчиками патогенных микробов.

Кроме того, могут быть загрязнены почва и источники воды, говорится в пресс-релизе Муниципального центра общественного здоровья, сообщает newsmaker.md.

Специалисты отделения состояния окружающей среды в Муниципальном центре общественного здоровья (МЦОЗ) предупреждают, что чем дольше отходы не вывозятся из Кишинева, тем выше риск эпидемии инфекционных заболеваний. Из-за скопившегося мусора в столице могут распространиться острые желудочно-кишечные заболевания, гельминтоз, трихофития (лишай. — NM), лептоспироз (болезнь Васильева-Вейля. — NM), а также бешенство и другие заболевания, говорится в пресс-релизе.

По словам санитарных врачей, мусор — идеальная среда не только для распространения патогенных микробов, но и для привлечения их переносчиков: бродячих собак и кошек, грызунов, мух и других насекомых. «Мухи, севшие на продукты питания после свалок, могут перенести на них сальмонеллу и другие бактерии. Скопление мусора также создает условия для более активного размножения крыс. Они могут стать переносчиками лептоспироза: их помет и моча загрязняют воду и почву. Бактерии также передаются при непосредственном контакте с грызунами», — следует из коммюнике МЦОЗ.