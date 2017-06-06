Саженцы липы были посажены в поддержку развития туризма

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи вместе с главой Делегации ЕС в Кишиневе Пирккой Тапиолой и генеральным директором Агентства по туризму Станиславом Русу посадили саженцы липы в сквере Кафедрального собора в Кишиневе.

Они стали символом вклада в индустрию туризма и устойчивое экономическое развитие страны.

„Республика Молдова это звезда в процессе формирования. На самом деле, в настоящее время находится на этапе взлета и очень скоро пустится в свободный полет, и тогда туризм будет иметь более важную роль в стране”, - сказал генеральный секретарь Всемирной туристской организации, цитируемый IPN.

Талеб Рифаи отметил, что 61-е Заседание Комиссии Всемирной туристской организации при ООН в Европе, которое проходит в Кишиневе 5 - 7 июня, имеет огромное значение. „Каждый раз, когда мы проводим такие мероприятия, мы стараемся организовать специальные акция к этому событию. В этом году генеральный директор Агентства по туризму предложил посадить деревья. Это благородная акция”, - отметил секретарь ЮНВТО.

По словам главы Делегации ЕС в Кишиневе Пиркки Тапиолы, статистика показывает, что Молдова - это наименее посещаемая в Европе страна, но здесь происходит многое интересное. „Республика Молдова является полностью европейской страной и находится между двумя европейскими культурами: романской и славянской. Это страна с увлекательной истории”, - сказал Пиркка Тапиола. По словам главы Делегации ЕС, Молдова - красивая страна и здесь производятся прекрасные вина. ЕС поддерживает развитие туризма в Молдове, внес вклад в реставрацию Сорокской крепости, Усадьбы Манук Бея.

Генеральный директор Агентства по туризму Станислав Русу заявил, что в Кишиневе впервые приехали министры из 40 государств. „Республика Молдова является туристическим центром. Ее потенциал должен быть использован, его нужно продвигать и поддерживать. Мы решили посадить эти саженцы, как символ 2017 года, который был объявлен „Годом устойчивого развития туризма”. Это важный символ, и мы надеемся, что саженцы пустят глубокие корни и выдержат все испытания”, - сказал Станислав Русу.

В рамках визита в Кишинев Талеб Рафаи встретился с премьер-министром Павлом Филипом. Премьер-министр поблагодарил генерального секретаря ЮЕВТО за возможность провести в Кишиневе такое крупное событие, подчеркнув, что правительство намерено превратить туризм в двигатель экономического роста. „Я рассчитываю на эту отрасль, в том числе на внутренний туризм. Есть неосвоенный потенциал, и мы работаем над политиками для развития сектора. Мы хотим создать четкие правила, и мы проводим периодические встречи с экономическими агентами в данной области, чтобы определить проблемы, с которыми они сталкиваются”, - отметил Павел Филип.

61-е Заседание Комиссии Всемирной туристской организации в Европе является частью 14 официальных мероприятиях, включенных в Календарь мероприятий, посвященных 2017 году – Международному году устойчивого развития туризма, провозглашённого в рамках 70-й Сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.