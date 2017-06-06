Бельцкий комбинат «Барза албэ» снова выставили на торги

Второй с начала года раунд приватизации госимущества стартовал в Молдове и продлится до конца июня.

Почти все лоты уже неоднократно выставлялись на торги, но безрезультатно, сообщает btv.md со ссылкой на Инфотаг.

На аукцион «с молотка», который пройдет 21 июня, выставлено 10 объектов, которые выставлялись и на предыдущем в марте, причем по той же цене. Заявки на участие можно подавать уже сейчас.

На инвестиционном конкурсе потенциальным покупателям предложены кинотеатры в Фалештах и Леова. Их цена значительно снижена по сравнению с мартом, как и объем инвестиций. Заявление на участие можно подать не позднее 28 июня.

На коммерческий конкурс вынесены 11 имущественных комплексов госпредприятий. Их общая стартовая цена — 669,5 млн. леев. Самые дорогие — Кишиневский стекольный завод, за которое государство надеется выручить по меньшей мере 230 млн. леев (-13 млн. леев) и Кишиневский полиграфкомбинат — 149 млн.

На торги на Фондовой бирже с 26 по 30 июня предлагаются пакеты акций государства в 14 АО, в том числе винокомбинат Barza Albă (100%), табачный комбинат Tutun — CTC (90,81%), гостиница Chisinau (60,179%).

В 2017 г. доходы от приватизации запланированы в пределах 220 млн. леев. Как и в 2016 г. предполагается проведение трех раундов приватизации. В ходе первого удалось продать почти на 80 млн. леев.