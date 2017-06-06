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Политика
Цуркану: Миссия Лянкэ заключается в смягчении разногласий между властями РМ и ЕС
06.06.2017

В качестве вице-спикера Юрий Лянкэ должен будет наладить отношения между кишиневскими властями и Европейским союзом, считает экс-советник президента, Влад Цуркану.

Он заявил, в рамках программы Ora de vârf на Radio Chișinău, что Юрие Лянкэ будет использовать свои старые связи и дипломатические знакомства для того чтобы добиться благосклонности европейцев по отношению к политике Демократической партии, сообщает radiochisinau.md

"Известны трудности которые испытывает ДПМ во взаимоотношениях с ЕС. Помните десант евродепутатов, в рамках Комиссии по ассоциации и принятую резолюцию, которая содержит критику в адрес Республики Молдова. Поэтому ДПМ нуждается в политике такого калибра как Юрие Лянкэ, с обширными связями на западе для того чтобы улучшить взаимоотношения с Евросоюзом в целом и некоторыми государствами-членами в частности" - рассказывает Цуркану. 

Напомним, председатель Европейской народной партии, лидер одноименной парламентской группы Юрие Лянкэ был избран вице-председателем законодательного органа в пятницу, 2 июня.

За избрание Лянкэ вице-спикером проголосовали 52 депутата. Фракции ПСРМ, ПКРМ, ЛДПМ и ЛП ранее покинули заседание и в голосовании не участвовали. 


 
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