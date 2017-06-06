Мировые знаменитости родом из Молдовы: легендарный певец Петр Лещенко

Территория современной Молдовы – это его родные края. Кишинев – любимый город детства. Именно тут вокальные данные и артистические способности привели Петра Лещенко на театральные подмостки. У знаменитого исполнителя романсов, танго, народных и цыганских песен интересная и непростая судьба.

Лещенко родился в селе Исаево Херсонской губернии (ныне Николаевский район, Одесская область). Мать родила его вне брака. В метрической книге районного архива есть запись: «Лещенкова Мария Калиновна, дочь отставного солдата родила сына Петра 02.06.1898». Крещён Пётр был 03.07.1898, в дальнейшем в документах Петра Лещенко фигурировала именно дата крещения — 3 июля 1898 года. В графе «отец» запись: «незаконнорождённый».

Мать Петра обладала абсолютным музыкальным слухом, знала много народных песен и хорошо пела, что оказало должное влияние на формирование личности Петра, который с раннего детства также обнаружил незаурядные музыкальные способности. Семья матери вместе с 9-месячным Петром переехала в Кишинёв, где примерно спустя девять лет мать вышла замуж за зубного техника Алексея Васильевича Алфимова. Пётр Лещенко владел русским, украинским, румынским, французским и немецким языками.

Пётр Лещенко о себе писал:

В возрасте 9 месяцев с матерью вместе, а также с её родителями переехали на жительство в город Кишинёв. До 1906 года я рос и воспитывался дома, а затем, как имевший способности по танцам и музыке, был взят в солдатский церковный хор. Регент этого хора Коган позднее определил меня в 7-е народное приходское училище в Кишинёве. Одновременно с этим регент архиерейского хора Березовский, обратив на меня внимание, определил в хор. Таким образом, к 1915 году я получил общее и музыкальное образование. В 1915 году ввиду перемены голоса я в хоре участвовать не мог и остался без средств, поэтому решил пойти на фронт. Устроился вольноопределяющимся в 7-й Донской казачий полк и служил там до ноября 1916 года. Оттуда я был направлен в пехотную школу прапорщиков в город Киев, которую окончил в марте 1917 года, и мне было присвоено звание прапорщика. После окончания упомянутой школы через 40-й запасной полк в Одессе был отправлен на румынский фронт и зачислен в 55-й пехотный Подольский полк 14-й пехотной дивизии на должность командира взвода. В августе 1917 года на территории Румынии был тяжело ранен и контужен — и отправлен в госпиталь, сначала в полевой, а затем в город Кишинёв.

Революционные события октября 1917 года застали меня в этом же госпитале. Ещё и после революции я продолжал находиться на излечении до января 1918 года.

Бессарабия была в 1918 году объявлена румынской территорией, и Пётр Лещенко официально выписался из больницы румынским подданным.

После выхода из госпиталя жил у своих родственников. До 1919 года Лещенко работал токарем у одного частника, затем служил псаломщиком в церкви при Ольгинском приюте, подрегентом церковного хора в Чуфлинской и кладбищенской церквях. Кроме того, участвовал в вокальном квартете и пел в Кишинёвской опере.

С осени 1919 года в составе танцевальной группы «Елизаров» (Данила Зельцер, Товбис, Антонина Кангизер) четыре месяца выступал в Бухаресте в театре «Алягамбра», затем с ними же весь 1920 год — в кинотеатрах Бухареста.

До 1925 года как танцор и певец в составе различных артистических групп гастролировал по Румынии. В 1925 году с Николаем Трифанидисом уезхал в Париж, где встретился с Антониной Кангизер. С нею, её 9-летним братом и матерью, с Трифанидисом в течение трёх месяцев выступал в парижских кинотеатрах. Лещенко выступал с гитарным дуэтом в балалаечном ансамбле «Гусляр» с номером, в котором он играл на балалайке, а затем, переодевшись в кавказский костюм, выходил на сцену «арабскими шагами» с кинжалами в зубах, танцуя вприсядку и сопровождая всё это метанием кинжалов в пол. Номер имел успех у публики.

Желая усовершенствовать технику танца, Лещенко поступил в балетную школу Трефиловой, которая считалась одной из лучших во Франции. В школе он познакомился с артисткой Жени (Зинаида) Закитт из Риги, латышкой. Пётр и Зинаида разучили несколько танцевальных номеров и стали выступать дуэтом в парижских ресторанах, с большим успехом. Вскоре танцевальный дуэт стал супружеской парой.

В феврале 1926 года в Париже Лещенко случайно встретил знакомого по Бухаресту Якова Вороновского. Тот собирался уезжать в Швецию — и предложил Лещенко своё место танцора в ресторане «Норманди». До конца апреля 1926 года Лещенко выступал в этом ресторане.

Поляки-музыканты, ранее работавшие в ресторане в Черновцах и имевшие контракт с турецким театром в городе Адане, пригласили Петра Лещенко и Закитт поехать с ними на гастроли. С мая 1926 до августа 1928 года семейный дуэт совершил гастрольную поездку по странам Европы и Ближнего Востока — Константинополь, Адана, Смирна (здесь Лещенко в июле 1926 года оформил брак с Закитт), Бейрут, Дамаск, Алеппо, Афины, Салоники.

В 1928 году супруги Лещенко возвращаются в Румынию, поступают в Бухарестский театр «Театрул Ностру». Затем они выезжают в Ригу, по случаю смерти отца жены. В Риге пробыли две недели и перебрались в Черновцы, где три месяца отработали при ресторане «Ольгабер». Затем — переезд в Кишинёв. Вплоть до зимы 1929 года супруги Лещенко выступают в ресторане «Лондонский», в Летнем театре и кинотеатрах. Потом — Рига, где до декабря 1930 года Пётр Лещенко работал один в кафе «A.T.». Лишь на месяц уезжал по приглашению танцоров Смальцовых в Белград.

Когда Зинаида забеременела, их танцевальный дуэт распался. Ища альтернативный способ зарабатывания денег, Лещенко обратился к своим вокальным способностям. В январе 1931 года у Петра и Жени родился сын — Игорь (Икки) Лещенко (Игорь Петрович Лещенко (1931—1978 гг.).

Театральный агент Дуганов устроил Лещенко на месяц выезд на концерты в Либаву. В это же время Лещенко заключает контракт с летним рестораном «Юрмала». Всё лето 1931 года проводит с семьёй в Либаве. По возвращении в Ригу вновь работает в кафе «A.T.». В это время состоялось знакомство певца с композитором Оскаром Строком — создателем танго, романсов, фокстротов и песен. Лещенко исполнил и записал песни композитора: «Чёрные глаза», «Синяя рапсодия», «Скажите, почему» и другие танго и романсы. Работал и с другими композиторами, в частности с Марком Марьяновским — автором «Татьяна», «Миранда», «Настя-ягодка».

Хозяин нотного магазина в Риге, по фамилии Юно́ша, осенью 1931 года предложил Лещенко на десять дней поехать в Берлин для записи песен на фирме «Parlophon». Лещенко заключает также контракт с румынским филиалом английской фирмы звукозаписи «Columbia» (записано около 80 песен). Пластинки певца издают фирмы «Parlophone Records» (Германия), «Electrecord» (Румыния), «Bellaccord» (Латвия). За свою творческую жизнь певец записал свыше 180 граммофонных дисков.

С весны 1932 года вновь работает вместе с Закитт в Черновцах, в Кишинёве. В 1933 году Лещенко с семьёй решил обосноваться на постоянное жительство в Бухаресте и поступил на работу в павильон «Рус». Кроме того — турне по Бессарабии, поездка в Вену для записи на фирме «Columbia». В 1935 году с Кавурой и Геруцким на улице Каля Виктория, дом 2, он открывает ресторан «Лещенко», который просуществовал до 1942 года. Лещенко в своём ресторане выступает с ансамблем «Трио Лещенко» (супруга певца и его младшие сёстры — Валя и Катя).

В 1935 году Лещенко дважды выезжает в Лондон: выступает по радио, записывается на студии звукозаписи и по приглашению известного импресарио Гольта, Лещенко даёт два концерта. В 1937 и 1938 годах на летний сезон с семьёй выезжал в Ригу. Всё остальное время до начала войны проводит в Бухаресте, выступая в ресторане.

В октябре 1941 года Лещенко получил извещение из 16-го пехотного полка, к которому был приписан. Но под разными предлогами Лещенко старается от службы уклониться и продолжает концертную деятельность. Лишь по третьему вызову Лещенко прибыл в полк в Фалтичени. Здесь его судили офицерским судом, предупредили, что надо являться по вызовам, и отпустили.

В декабре 1941 года Лещенко получил приглашение от директора Одесского оперного театра Селявина с просьбой прибыть в Одессу и дать несколько концертов. Он ответил отказом по причине возможного повторного вызова в полк. В январе 1942 года Селявин сообщил, что дата концертов перенесена на неопределённый срок, но, тем не менее, все билеты проданы. В марте 1942 года Лещенко получил разрешение культурно-просветительского отдела Губернаторства за подписью Руссу на въезд в Одессу.

Он выехал в оккупированную Одессу 19 мая 1942 года. В Одессе он остановился в гостинице «Бристоль», а 5, 7 и 9 июня Лещенко провёл свои сольные концерты.

На одной из своих репетиций он знакомится с девятнадцатилетней Верой Белоусовой, студенткой Одесской консерватории, музыкантом, певицей. Делает Белоусовой предложение и уезжает в Бухарест, чтобы оформить развод с Закитт. Скандалы, разборки с бывшей женой завершились получением очередных извещений из 16-го пехотного полка. Лещенко удалось добиться получения документа о мобилизации для работы на месте, таким образом временно избежать отправки в действующую армию. Но в феврале 1943 года он получил распоряжение сдать этот документ и немедленно явиться в 16-й пехотный полк для продолжения воинской службы.

Знакомый гарнизонный врач предложил Петру Лещенко лечение в военном госпитале. Десять дней не решили проблемы: приходит новое извещение явиться в полк. Лещенко решается на удаление аппендикса, хотя в этом не было необходимости. После операции и 25 дней положенного отпуска на службу он не явился. Лещенко удаётся устроиться в военную артистическую группу 6-й дивизии. До июня 1943 года он выступает в румынских воинских частях.

В октябре 1943 года новое распоряжение от румынского командования: отправить Лещенко на фронт в Крым. В Крыму до середины марта 1944 года он был при штабе, а потом заведующим офицерской столовой. Затем он получает отпуск, но вместо Бухареста приезжает в Одессу и узнаёт, что семью Белоусовых скоро должны отправить в Германию. Пётр Лещенко увозит свою будущую жену, её мать и двух братьев в Бухарест.



В мае 1944 года Лещенко зарегистрировал свой брак с Верой Белоусовой. В сентябре 1944, после входа в Бухарест Красной армии, Лещенко давал концерты в госпиталях, воинских гарнизонах, офицерских клубах для советских солдат. С ним выступала и его жена Вера Лещенко.

26 марта 1951 года Лещенко был арестован органами госбезопасности Румынии по прямому приказу из Москвы (МГБ) в антракте после первого отделения концерта в городе Брашове.

Из румынских источников:

Пётр Лещенко находился в Жилаве с марта 1951 года, потом в июле 1952 года был переведён в распределитель в Капул Мидиа, оттуда 29 августа 1953 года в Борджешть. С 21 или 25 мая 1954 года переведён в тюремную больницу Тыргу-Окна. Ему была сделана операция по поводу открывшейся язвы желудка.

Существует протокол допроса Петра Лещенко, из которого ясно, что в июле 1952 года Пётр Лещенко был перевезён в Констанцу (недалеко от Капул Мидиа) и допрошен как свидетель по делу Веры Белоусовой-Лещенко, которая обвинялась в измене Родине. Согласно воспоминаниям Веры Белоусовой-Лещенко, ей разрешили всего лишь одно свидание с мужем. Пётр показал жене свои чёрные руки и сказал: «Вера! Я ни в чём, ни в чём не виноват!!!». Более они не встречались.

П. К. Лещенко умер в румынской тюремной больнице Тыргу-Окна 16 июля 1954 года. Место его захоронения неизвестно. Материалы по делу Лещенко до сих пор закрыты.

В июле 1952 года последовал арест Веры Белоусовой-Лещенко. Она обвинялась в браке с иностранным подданным, что квалифицировалось, как измена Родине. Вера Белоусова-Лещенко 5 августа 1952 была приговорена к смертной казни, которую заменили 25 годами лишения свободы, но в 1954 освобождена: «Заключённую Белоусову-Лещенко освободить со снятием судимости и с выездом в Одессу 12 июля 1954 года».

Вдове Лещенко удалось получить из Румынии единственную информацию: LESCENCO, PETRE. ARTIST. ARESTAT. A MURIT ÎN TIMPUL DETENȚIEI, LA. PENITENCIARUL TÂRGU OCNA. (ЛЕЩЕНКО, ПЁТР. АРТИСТ. ЗАКЛЮЧЁННЫЙ. УМЕР ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ТЮРЬМЕ ТЫРГУ-ОКНА). (Из «Книги репрессированных», изданной в Бухаресте).

Вера Лещенко умерла в Москве в 2009 году.

За свою творческую жизнь певец записал свыше 180 граммофонных дисков, однако до 1988 года ни одна из этих записей не была переиздана в СССР. Первая пластинка из серии «Поет Пётр Лещенко» была выпущена фирмой «Мелодия» к 90-летию со дня рождения певца в 1988 и в том же году заняла первое место в хит-параде ТАСС.

Осенью 2013 года вышел российский телесериал «Петр Лещенко. Все, что было…». Автору идеи Владимиру Котту удалось на экране описать жизненный путь актера и певца, который пережил две войны, являясь гражданином разных государств, и сумел покорить Европу своим голосом и актерским талантом. Сценарий для всех серий был написан Эдуардом Володарским. Для точной передачи характера своего персонажа актеру Константину Хабенскому довелось взять несколько уроков вокала. Все песни он исполняет самостоятельно, без помощи дублера.