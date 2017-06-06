Павел Филип: Сегодня из столицы начнут вывозить мусор

Сегодня из столицы начнут вывозить мусор. Такое решение приняли накануне поздно вечером на заседании в правительстве. Сообщил о нем премьер-министр Павел Филип.

"Мы договорились, что мусор из столицы начнут вывозить. Эта проблема относится к зоне ответственности мэрии Кишинева, ее решение не входит в обязанности правительства. Но мы провели заседание по просьбе министерств здравоохранения и окружающей среды, так как существует угроза ухудшения в Кишиневе эпидемиологической ситуации. Мусор не вывозят уже четыре дня. К сожалению, возникла чрезвычайная ситуация. Рабочая группа в ближайшее время представит план дальнейших действиях", - заявил Павел Филип.

Ранее премьер распорядился пересмотреть Национальную стратегию управления отходами и план ее внедрения. Павел Филип потребовал от минздрава держать под контролем эпидемиологическую ситуацию в Кишиневе и пригородах. К сегодняшнему утру в столичных дворах накопились больше двух с половиной тысяч тонн бытовых отходов, пишет publika.md.