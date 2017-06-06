Политика Бэлан и Галбур расскажут, почему высылали из Молдовы российских дипломатов Президент Игорь Додон проведет сегодня заседание Высшего совета безопасности. Планируется обсудить ситуацию вокруг объявления персонами нон грата пяти российских дипломатов. Причины этого решения представят директор Службы информации и безопасности Михай Балан и министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур, сообщает publika.md. Пресса назвала имена трех сотрудников посольства России в Молдове, которых обязали покинуть нашу страну. Это военный атташе Игорь Довбня, помощник военного атташе Александр Грудин и первый секретарь посольства Ринат Андержанов. В ответ на действия Кишинева МИД России выслал из страны пятерых молдавских дипломатов.

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