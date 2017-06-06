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Более 60 машин вывозят мусор из столицы
06.06.2017

Сегодня из столицы начали вывозить мусор. Его будут складировать на временной свалке по Заводской улице. Такое решение приняли накануне поздно вечером на заседании в правительстве. 

С раннего утра в городе работают все 60 машин муниципального предприятия Autosalubritate.

Работать мусоровозам придется и во внеурочные часы.

"Работы на неделю с чем-то. Сейчас будет тяжело".

Вывоз мусора начнут с центральных улиц.

"На центральные улицы послали по две машины, и еще дополнительные машины в исторический центр. Затем перейдем в секторы", - сказал замдиректора МП Autosalubritate Александр Пажура.

Накануне в правительстве до поздна шли совещания по вопросу о решении проблемы вывоза и складирования мусора. Премьер пригласил жителей коммуны Бубуечь войти в состав рабочей группы, которая ищет выходы из трудной ситуации.

"Эта проблема относится к зоне ответственности мэрии Кишинева, ее решние не входит в обязанности правительства. Но мы провели заседание по просьбе министерств здравоохранения и окружающей среды, так как существует угроза ухудшения в Кишиневе эпидемиологической ситуации. Мусор не вывозят уже четыре дня", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Жители пригорода Бубуечь перекрыли въезд на мусорную свалку в минувшую пятницу. Они уже месяц добиваются от властей переноса полигона.


 
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