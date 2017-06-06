Более 60 машин вывозят мусор из столицы

Сегодня из столицы начали вывозить мусор. Его будут складировать на временной свалке по Заводской улице. Такое решение приняли накануне поздно вечером на заседании в правительстве.

С раннего утра в городе работают все 60 машин муниципального предприятия Autosalubritate.

Работать мусоровозам придется и во внеурочные часы.

"Работы на неделю с чем-то. Сейчас будет тяжело".

Вывоз мусора начнут с центральных улиц.

"На центральные улицы послали по две машины, и еще дополнительные машины в исторический центр. Затем перейдем в секторы", - сказал замдиректора МП Autosalubritate Александр Пажура.

Накануне в правительстве до поздна шли совещания по вопросу о решении проблемы вывоза и складирования мусора. Премьер пригласил жителей коммуны Бубуечь войти в состав рабочей группы, которая ищет выходы из трудной ситуации.

"Эта проблема относится к зоне ответственности мэрии Кишинева, ее решние не входит в обязанности правительства. Но мы провели заседание по просьбе министерств здравоохранения и окружающей среды, так как существует угроза ухудшения в Кишиневе эпидемиологической ситуации. Мусор не вывозят уже четыре дня", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Жители пригорода Бубуечь перекрыли въезд на мусорную свалку в минувшую пятницу. Они уже месяц добиваются от властей переноса полигона.