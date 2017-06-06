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СМИ: Задержан бывший и.о. генпрокурора
06.06.2017

Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам нынешней ночью задержали бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора, сообщает deschide.md со ссылкой на источники.

Имя задержанного не называется. 

Как сообщает Deshcide.md, его подозревают во взяточничестве и извлечении выгоды из влияния в период адвокатской деятельности. 

Update: 10.30

По информации портала, работая адвокатом задержанный получил 45 тыс. евро, чтобы оказать влияние на ход следствия. Сообщается также, что речь идет об экс-генеральном прокуроре Михае Мырзак.


 
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