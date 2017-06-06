СМИ: Задержан бывший и.о. генпрокурора

Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам нынешней ночью задержали бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора, сообщает deschide.md со ссылкой на источники.

Имя задержанного не называется.

Как сообщает Deshcide.md, его подозревают во взяточничестве и извлечении выгоды из влияния в период адвокатской деятельности.

Update: 10.30

По информации портала, работая адвокатом задержанный получил 45 тыс. евро, чтобы оказать влияние на ход следствия. Сообщается также, что речь идет об экс-генеральном прокуроре Михае Мырзак.