Представлены подробности ночного задержания в Молдове экс-чиновника

Задержанный в ночь на вторник бывший высокопоставленный чиновник обещал помочь одному из обвиняемых в деле об отчуждении земель в Ставченах, заявил в ходе пресс-конференции замглавы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что задержанный – бывший и.о. генпрокурора, который в настоящее время работал адвокатом. "Уголовное дело было открыто 24 мая 2017 года.

В апреле-июне экс-чиновник, заявляя, что может повлиять на расследование, вымогал 45 тысяч евро у одного из обвиняемых по делу об отчуждении земель в Ставченах", — сказал Бусуйок. Прокурор подчеркнул, что следственные мероприятия длились10 часов, так как обвиняемый пытался спрятать деньги, пишет Sputnik.

"Сегодня после обеда ему предъявят обвинение, тогда можно будет назвать имя. До этого мы не можем его озвучить. Анализируется подозрение в том, что он причастен и к другим коррупционным действиям", — пояснил Бусуйок.

Как пояснил другой прокурор Василе Голбан, в рамках расследования велась слежка и прослушка телефонных переговоров. "Осуществлен контроль при передаче денег. Сразу после этого проведены обыски в доме и автомобиле. Изъяты мобильные телефоны, с помощью которых проводились переговоры. Также изъяты 45 тысяч евро", — сказал Голбан.

По его словам, сообщником задержанного был его близкий родственник. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье 326 УК РМ. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Дело по факту попытки отчуждения 30 гектаров земель в коммуне Ставчены было открыто еще в марте 2016 года. В ноябре антикоррупционные структуры провели ряд обысков по данному делу. В поле зрения правоохранителей попали как действующие, так и бывшие чиновники. Они, как рассказал ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, получали взятки за реализацию преступной схемы.

По итогам тех обысков задержали десять человек — экс-вице-министра сельского хозяйства и бывшего депутата Николае Олару, бывшего главу Национального инспектората расследований Тудора Бежана, экс-министра юстиции Иона Морея, руководителя одного из управлений министерства сельского хозяйства, а также начальника одного из управлений Агентства земельных отношений и кадастра, адвоката и несколько экономических агентов. Задержанные чиновники и экономические агенты пытались реализовать схему по отчуждению 30 гектаров земель, принадлежащих Национальному колледжу виноградарства и виноделия.

В ходе начатого расследования попали под подозрение пять человек, в том числе сотрудники Колледжа. Затем у следствия появилось подозрение о деятельности другой группировки. Кроме того, следствие выявило факт дачи взятки экономическим агентом за назначение его начальником данного Колледжа. В итоге ему "помогли" занять кресло директора, таким образом дав ему возможность беспрепятственно содействовать реализации преступной схемы.

Кроме того, за взятку в 30 тысяч евро администратору земель должны были выделить инвестиции в размере 4,5 миллиона леев. Глава управления уголовного преследования Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Богдан Зумбряну прежде заявлял, что задержанные ранее подозреваемые должны были изменить назначение земель, чтобы затем продать их по более высокой цене.

В ходе расследования были открыты еще несколько дел, по одному из которых задержан теперь уже экс-глава Минсельхоза Эдуард Грама.