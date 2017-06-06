В Молдове появится новая категория налогоплательщиков

Лица, самостоятельно занятые в розничной торговле, (за исключением тех, кто торгует подакцизными товарами) будут платить государству социальные взносы, - сообщает Monitorul fiscal.

Проект, который предусматривает введение новой категории плательщиков взносов социального страхования, проголосован в первом чтении, передает mybusiness.md

Согласно проекту, люди будут платить данные взносы в обязательном порядке, в размере фиксированного годового перечисления

Те, кто будет платить этот налог, получат от государства определённые гарантии.

«Я хочу сообщить, что фиксированная плата за текущий год составляет 7512 леев, и она будет гарантировать выплату минимальной пенсии и пособия в случае смерти», - сообщила заместитель министра труда, социальной защиты и семьи Виорика Думбрэвяну.

Проект также предусматривает включение в систему государственного социального страхования военнослужащих-контрактников; лиц из командного корпуса и войск органов внутренних дел и пенитенциарной системы; сотрудников службы охраны, органов государственной безопасности и Национального антикоррупционного центра, которые с 1 января 2017 года являются участниками системы социального обеспечения.

(По всей видимости этот пункт предполагает, что данные категории налогоплательщиков будут перечислять в Социальный фонд со своей зарплаты фиксированную сумму в 626 леев ежемесячно. Для сравнения, к примеру, старший инспектор Национального органа по неподкупности, которому положен оклад в размере 3 средних зарплат по национальной экономике (15 252 леев), должен был бы платить социальный налог в сумме 3507,96 леев (23%), - примечание mybusiness.md).

По данным заместителя министра, в настоящее время в Молдове насчитывается 540 зарегистрированных налогоплательщиков, которые работают в самостоятельной торговле и включены в систему социального обеспечения.