Заключенные кишиневской тюрьмы прорыли тоннель и попытались сбежать

Заключенные кишинёвского Пенитенциара № 13 были пойманы при попытке к бегству.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Всего пытались сбежать восемь заключенных, для которых всё закончилось плачевно - они вновь были задержаны. Но пострадали и их «коллеги» по отсидке.

Источники из тюремного ведомства сообщили, что полицейские из отряда «Пантеры» избили не только пойманных при попытке к бегству, но и других заключенных. Всё это было снято на камеру.

Полицейских из «Пантеры» вызвало руководство Пенитенциара, после того, как были пойманы с поличным восемь заключенных при попытке к бегству из тюрьмы через туннель, вырытый под тюремной стеной в направление Мемориального комплекса «Вечность». По информации CrimeMoldova туннель был вырыт из камеры № 116 прямо над камерой № 127, где содержался Влад Филат.

Подростки из камер 158 и 159 передали следующее сообщение: «Нас всех избили! Просим не оставлять это безнаказанным, должно быть проведено расследование». Всё же малолетние преступники отказались написать заявление по факту избиения после угроз со стороны администрации.