Додон о шутке Путина

Игорь Додон говорит, что шутка президента Российской Федерации Владимира Путина, когда его спросили о вмешательстве России в выборы, проходящие в других государствах, не относилась к нему, сообщает NOI.md.

Отвечая на вопрос о вмешательстве Москвы в политику других государств лидер Кремля пошутил: «У Додона спросите, он знает». Сегодня, по настоянию журналистов, Игорь Додон высказал свою точку зрения на комментарий Путина.

«Это не была шутка на чей-то счет. За 30 минут до пленарного заседания санкт-петербургского саммита мы провели беседу, в ходе которой обсудили несколько вопросов, в том числе фальсификацию результатов выборов в различных странах региона. Вероятно, поэтому он сделал этот намек. Я не думаю, что Российская Федерация вмешалась у нас. Необходимо посмотреть с чьей стороны было довольно активное вмешательство в избирательную кампанию в Молдове, но совершенно точно со стороны Российской Федерации его меньше», - прокомментировал сегодня Игорь Додон.