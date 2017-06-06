Результаты приёма в первый класс объявят через три недели

Результаты приёма в первый класс объявят 23 июня. В этот же день будет обнародовано количество мест, оставшихся вакантными после зачисления детей из соответствующих школьных округов.

I этап зачисления детей в первый класс проходит с 1 апреля по 9 июня, а с 1 по 24 августа пройдёт второй этап приёма в первый класс. 25 августа будет утверждён и обнародован окончательный список зачисленных в школы детей.

Пакет документов, требующихся для поступления в школу, нужно представить в образовательное учреждение. Он должен содержать: заявление одного из родителей, копии свидетельства о рождении ребёнка и удостоверения личности одного из родителей, медицинскую карточку ребёнка, две его фотографии, а также отчёт о развитии ребенка по итогам обучения в подготовительной группе, либо решение районной или муниципальной приёмной комиссии о достижении ребёнком школьной зрелости.