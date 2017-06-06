6 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Результаты приёма в первый класс объявят через три недели
06.06.2017

Результаты приёма в первый класс объявят 23 июня. В этот же день будет обнародовано количество мест, оставшихся вакантными после зачисления детей из соответствующих школьных округов.

I этап зачисления детей в первый класс проходит  с 1 апреля по 9 июня, а с 1 по 24 августа пройдёт второй этап приёма в первый класс. 25 августа будет утверждён и обнародован окончательный список зачисленных в школы детей.

Пакет документов, требующихся для поступления в школу, нужно представить в образовательное учреждение. Он должен содержать: заявление одного из родителей, копии свидетельства о рождении ребёнка и удостоверения личности одного из родителей, медицинскую карточку ребёнка, две его фотографии, а также отчёт о развитии ребенка по итогам обучения в подготовительной группе, либо решение районной или муниципальной приёмной комиссии о достижении ребёнком школьной зрелости.


 
Количество просмотров:
52
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.