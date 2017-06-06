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Прокуратура направила в суд дело против трех туроператоров
06.06.2017

Прокуратура направило в суд дело против трех туроператоров за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следствия, в 2012-2016 гг. они в рамках преступной группы во избежание налогообложения подделывали отчетность и недоплатили налогов в общей сложности порядка 10 млн. леев.

В ходе расследования подозреваемые признали вину и вернули государству около 2,5 млн. леев, обещав постепенно рассчитаться по всем долгам. Согласно законодательству, им грозит до шести лет заключения.


 
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