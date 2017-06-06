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Общество
Скандал из-за русского языка произошел во время экзамена в столичном лицее
06.06.2017

Скандал на языковой почве возник в Кишиневе при проведении бакалаврского экзамена.

Сегодня, 6 июня, в одном из центров по сдаче бакалавра, находящемся в лицее А. Кантемир, проходил экзамен по молдавскому языку для учащихся лицеев М. Сервантес и Г. Асаки. В определенный момент один из наблюдателей обратился к экзаменующимся на русском языке, чем вызвал бурю негодования среди некоторых из них. В ответ наблюдатель заявил, что общается на том языке, на котором может.

Руководитель Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Анатолий Топалэ, комментируя изданию Agora ситуацию, заявил, что данный инцидент будет задокументирован.

- Доказательств инцидента нет, но мы проверим. Других инцидентов зафиксировано не было. Официальный пресс-релиз будет отправлен позднее, - отметил он.


 
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