СМИ: Венецианская комиссия обеспокоена возможной сменой избирательной системы в Молдове

Эксперты Венецианской комиссии (ВК) обеспокоены возможной сменой избирательной системы в Молдове, пишет Reuters со ссылкой на неопубликованный черновик заключения комиссии, оказавшийся в распоряжении издания. В черновом варианте заключения ВК говорится, что риск изменения избирательной системы состоит в том, что депутаты станут уязвимыми перед бизнес-интересами, а ЦИК подвергнется политическому влиянию во время внедрения этой реформы.

«Учитывая эти проблемы, и то, что консультации были ограниченными, а для реформирования избирательной системы необходим широкий консенсус, такие фундаментальные изменения в нынешнем политическом контексте Молдовы кажутся неуместными», — говорится в документе.

В тоже время представитель Совета Европы, панъевропейского органа по правам человека (the pan-European rights body), к которому присоединилась ВК, Панос Какавиатос сказал, что не может комментировать неопубликованные документы.

Заключение по смене избирательной системы в Молдове планируется рассмотреть 16 июня на сессии комиссии, сообщает NewsMaker.

Парламент 5 мая, напомним, утвердил в первом чтении два законопроекта. Один — о переходе к одномандатной избирательной системе, разработан ДПМ. За него проголосовали 52 депутата. Второй — о смешанной избирательной системе — предложил президент Игорь Додон. За него проголосовали 74 народных избранника. Оба проекта были направлены для заключения в Венецианскую комиссию. Против изменения системы выборов в Молдове выступила оппозиция и ряд НПО, организовавших несколько протестов по этому поводу.

Заключения ВК ждут и в Европарламенте, чтобы принять окончательное решение по предоставлению Молдове макрофинансовой помощи €100 млн. Это решение, напомним, было отложено.