Как изменилась конфигурация парламента за последний год

Переходы из партии в партию серьезно повлияли на начальный состав парламентских фракций, установившийся в результате выборов, прошедших в ноябре 2014 года, сообщает noi.md.

Так, Демократическая партия, получившая изначально 19 мандатов, стала самой многочисленной фракцией, имея 41 депутатов. Фракция расширила свои ряды после того, как 14 бывших коммунистов и семь бывших либерал-демократов примкнули к партии весной этого года. Речь о бывших коммунистах Виолетте Ивановой, Викторе Мындру, Галине Балмуш, Александре Банникове, Борисе Головине, Анатолии Горилэ, Елене Гудумак, Корнелиу Михалаке, Петру Порческу, Артуре Решетникове, Сергее Стати, Владимире Витюке, Анатолии Загородном, а также бывших либерал-демократах: Нае-Симионе Плешка, Ионе Балан, Владимире Хотиняну, Николае Журавском, Петру Штербате, Ангеле Агаке и Юрие Киореску. Ранее к ДПМ примкнула бывшая депутат-социалист Лидия Лупу.

Вторая самая многочисленная фракция принадлежит социалистам, у которых 24 депутата. Фракция Либеральной партии, которая насчитывала в начале этого созыва 13 депутатов, осталась с 11 народными избранникками после того, как два парламентария покинули партию, перейдя в лагерь независимых депутатов.

Фракция ЛДПМ получила после выборов 2014 года 23 мандата. В настоящее время в ней осталось 5 депутатов. Часть бывших либерал-демократов примкнула к фракции ДПМ, а другая – к народной европейской группе под руководством Юрия Лянкэ. И фракция ПКРМ потеряла внушительное число депутатов: с 21 парламентария после выборов до 7 в настоящее время.

Недавно в парламенте сформировалась так-называемая группа евронародников (10 депутатов), во главе с Юрием Лянкэ и Валерием Гилецким. В состав этой группы вошли бывшие депутаты ЛДПМ: Юрий Лянкэ, Еуджен Карпов, Штефан Крянгэ, Георге Мокану, Алена Гоца, Октавиан Грама, Михаела Спатарь, Симион Грищук, Евгений Бодарев, Валерий Гилецкий.

Еще один бывший либерал-демократ Николай Олару объявил себя независимым депутатом. Кроме того, либералы Владимир Чернат и Артур Гутюм, покинувшие партию в начале апреля, пока не примкнули ни к одной парламентской группе.