Налоговая служба проверит происхождение пожертвований, полученных партиями

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запросила Государственную налоговую службу проверить происхождение пожертвований, превышающих 75 тыс. леев, которые были перечислены на счета пяти политических партий, в соответствии с принятым сегодня решением в рамках заседания комиссии, информирует Молдпрес.

Пресс-служба ЦИК уточнила, что речь идет о Либеральной партии, Демократической партии Молдовы, Политической партии «Наша Партия», Политической партии «Платформа «Достоинство и правда», а также о Партии коммунистов Республики Молдова.

В то же время комиссия запросит Министерство внутренних дел проверить, если деятельность Политической партии «Шор» косвенно финансируется некоммерческими, благотворительными организациями, анонимными лицами или от имени третьих лиц, и если формирование использует незадекларированные фонды. Впоследствии ЦИК передаст постановление Министерству юстиции и Счетной палате.

В то же время в рамках сегодняшнего заседания комиссия предупредила ряд политических партий о необходимости соблюдения законных сроков представления финансовых отчетов за 2016 г., в отношении же некоторых политформирований уже была инициирована административная процедура о непредставлении финотчетов.