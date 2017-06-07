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Налоговая служба проверит происхождение пожертвований, полученных партиями
07.06.2017

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запросила Государственную налоговую службу проверить происхождение пожертвований, превышающих 75 тыс. леев, которые были перечислены на счета пяти политических партий, в соответствии с принятым сегодня решением в рамках заседания комиссии, информирует Молдпрес.

Пресс-служба ЦИК уточнила, что речь идет о Либеральной партии, Демократической партии Молдовы, Политической партии «Наша Партия», Политической партии «Платформа «Достоинство и правда», а также о Партии коммунистов Республики Молдова.

В то же время комиссия запросит Министерство внутренних дел проверить, если деятельность Политической партии «Шор» косвенно финансируется  некоммерческими, благотворительными организациями, анонимными лицами или от имени третьих лиц, и если формирование использует незадекларированные фонды. Впоследствии ЦИК передаст постановление Министерству юстиции и Счетной палате.

В то же время в рамках сегодняшнего заседания комиссия предупредила ряд политических партий о необходимости соблюдения законных сроков представления финансовых отчетов за  2016 г., в отношении же некоторых политформирований уже была инициирована административная процедура о непредставлении  финотчетов.


 
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