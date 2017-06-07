Оснований для высылки российских дипломатов не было: Игорь Додон подвел итоги заседания Высшего совета безопасности

Сегодня состоялось первое заседание Высшего совета безопасности под руководством президента Республики Молдова Игоря Додона. Одной из тем стало объявление пятерых российских дипломатов персонами нон-грата.

В рамках заседания ВСБ глава государства выразил возмущение тем фактом, что Служба информации и безопасности, а также Министерство иностранных дел не поставили в известность президента, хотя это предусматривается законом.

«В законе относительно СИБ сказано, что они обязаны информировать президента о таких случаях. Кроме того, есть закон относительно ограничительных международных мер, который гласит о том, что МИДЕИ обязано ставить в известность Высший совет безопасности. Оба учреждения нарушили закон и не проинформировали руководство страны», - отметил Додон.

Президент Молдовы заявил, что по итогам представленной информации на сегодняшнем заседании Высшего совета безопасности, пришел к выводу, как и большинство членов ВСБ, что оснований для высылки российских дипломатов не было. По словам Игоря Додона, это было лишь политическое решение в интересах определённых сил.

«То, что мы сегодня услышали, это сказки про «белового бычка». Они начали рассказывать то, что было 4-5 лет назад, и что не касается совершенно этих дипломатов. Мы спросили, что есть конкретно по этим дипломатам, которых выслали? Эту информации СИБ и МИДЕИ не смогли предоставить. Сказали, что предоставят в письменном виде. Я жду детальную информацию по каждому: дипломат такой-то нарушил это и это», - уточнил глава государства.

Кроме того, Игорь Додон сообщил о том, что дал распоряжение СИБ представить детальную информацию о деятельности каждого дипломата в Молдове, как с Запада, так и с Востока.

«По моему мнению, если кто-то нарушает закон, то он должен быть наказан. Это касается всех. С Запада, Востока – не имеет значение. А не так избирательно, как сегодня», - заключил президент Молдовы.

Напомним, что ранее правительство Республики Молдова объявило персонами нон-грата пятерых российских дипломатов, ссылаясь на якобы некоторую информацию от СИБ. МИД РФ, в свою очередь, выдворил из России пятерых сотрудников Посольства Молдовы в РФ.