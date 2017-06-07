В случае ошибки пособие по беременности и родам можно будет пересчитать

Пособия по беременности и родам могут быть пересчитаны, если при их установлении были допущены ошибки. Такое решение огласил сегодня Конституционный суд (КС), сообщает Молдпрес.

Как уточнили в пресс-службе КС, обращение по этому вопросу было подано в марте этого года адвокатом заявителя, которая находится в процессе судебного разбирательства с Национальной кассой социального страхования.

Суд констатировал, что обратившаяся сторона ссылалась на то, что доходы не были включены в основу расчета пособия по беременности и родам, а компетентный орган отказал в исправлении суммы пособия, сославшись на тот факт, что перерасчет запрещен в случае, если размер пособий уже установлен.

Таким образом, КС установил, что потерпевшее лицо имеет право на признание заявленного права, аннулирование акта и возмещение ущерба.

Решение Конституционного суда является окончательным, обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня его принятия и публикуется в официальном вестнике страны «Monitorul Oficial al Republicii Moldova».