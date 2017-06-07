7 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Киртоакэ не выйдет на свободу
07.06.2017

Апелляционная палата Кишинева во вторник отклонила запрос адвокатов столичного градоначальника Дорина Киртоакэ, опротестовавших решение поместить примара под домашний арест как одного из подозреваемых по делу о платных парковках.

"Мы привели свои доводы, которые не услышали в Апелляционной палате. Мы не довольны таким решением", — сказала адвокат Татьяна Йову.  © SPUTNIK / MIROSLAV ROTARI Киртоакэ вышел из-под домашнего ареста Сам примар на заседание АП не пришел. Адвокат подчеркнула, что он имел на это законное право. Киртоакэ задержали 25 мая. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния и проходит по делу о платных парковках. Ранее по тому же делу арестовали 11 человек, среди которых вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, экс-муниципальный советник, три администратора парковочных компаний, а также бизнесмен, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя. В ходе допросов, проведенных сотрудниками прокуратуры, а также после изучения доказательств установлено, что глава столичной администрации давал указания вице-мэру Кишинева, который возглавлял комиссию по отбору компаний, в чьи задачи входило осуществление проекта платных парковок в Кишиневе, а также подписание соответствующего договора с фирмой EME PARKLEITSYSTEM GmbH без одобрения мунсовета. Подобные действия противоречат ст. 30 Закона 179 от 10.07.2008 года о публично-частном партнерстве, который регламентирует, что в случае установления победителя осуществляется обсуждение договорных условий, и лишь после этого проект договора передается для принятия и подписания мунсовету Кишинева. В то же время, по данным следствия, в обход действующего законодательства мэр Кишинева дал положительное заключение на градостроительные сертификаты, предназначенные для проектировки работ в соответствии с договором о публично-частном партнерстве между мэрией Кишинева и компанией-нерезидентом EME PARKLEITSYSTEM GmbH. Эта фирма и стала победителем тендера в результате мер, предпринятых ответственными служащими столичной мэрии, предпринимателями и бизнесменом, который тайно руководил указанной компанией. В ходе изучения всех материалов данного уголовного дела были установлены и изучены многочисленные встречи, проходившие между тайным администратором компании-победителя и главой управления транспорта и связи столичной мэрии. Участники встреч разработали и осуществили схему по фальсификации результатов тендера, роль мэра в ускорении подписания договора, а также соответствующий "бонус" за предоставленные услуги. Сколько хотел заработать на парковках Киртоакэ?  © SPUTNIK / MIROSLAV ROTARI Гимпу посетил Киртоакэ – о чем они говорили Установлено, что в результате предварительной договоренности, достигнутой между предпринимателем и руководителем столичного управления транспорта, которому отводилась роль посредника между мэром и бизнесменом, одному из ответственных лиц в мэрии было предложено зарегистрировать в офшорной компании Кипра собственное предприятие, ставшее впоследствии партнером EME PARKLEITSYSTEM GmbH с долевым участием, равным 26% от суммы сделки. Согласно показаниям, полученным в ходе следствия, данная сумма стала бы вознаграждением за подписание контракта между компанией EME PARKLEITSYSTEM GmbH и мэрией Кишинева и должна была быть разделена поровну между Киртоакэ и Гамрецким, то есть по 13% каждому. Действия Киртоакэ попадают под категорию определения "использование служебного положения в личных целях". Согласно местному законодательству, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.


 
Количество просмотров:
49
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.