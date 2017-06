Сделай выбор: список вузов Молдовы

Абитуриентам и их родителям в помощь: Sputnik публикует список высших учебных заведений Молдовы

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ: 1. Государственный университет Молдовы MD-2009, mun. Chisinau, str. A.Mateevici, 60 тел. +(373 22) 57-74-01 www.usm.md 2. Кишиневский государственный педагогический университет им. I. Creanga MD-2069, mun. Chisinau, str. Ion Creanga, 1 тел. +(373 22) 74-54-14, +(373 22) 74-33-03 www.upsc.md 3. Технический университет Молдовы MD-2004, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 168 тел. +(373 22) 23-78-61 www.utm.md 4. Молдавская экономическая академия MD-2005, mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 51 тел. +(373 22) 22-41-28 www.ase.md 5. Бельцкий Государственный университет им. Alecu Russo MD-2131, mun. Balti, str. Puskin, 38 тел. +(373 231) 2-30-66 www.usb.md 6. Тираспольский государственный университет MD-2069, mun. Chisinau, str. Iablocikin, 5 тел. +(373 22) 75-49-24 www.ust.md 7. Комратский государственный университет MD-3800, or. Comrat, str. Galatan, 17 тел. +(373 298) 2-43-45 www.kdu.md 8. Государственный университет физической культуры и спорта MD-2024, mun. Chisinau, str. A.Doga, 24/1 тел. +(373 22) 49-40-81, +(373 22) 49-41-82 www.usefs.md 9. Государственный университет медицины и фармации им. N. Testemitanu MD-2004, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 165 тел. +(373 22) 24-17-48, +(373 22) 24-34-08 www.usmf.md 10. Государственный аграрный университет Молдовы MD-2049, mun. Chisinau, str. Mircesti, 44 тел. +(373 22) 31-22-58 www.uasm.md 11. Академия "Stefan cel Mare" Министерства внутренних дел MD-2009, mun. Chisinau, str. Gh.Asachi, 21 тел. +(373 22) 22-97-27, +(373 22) 73-50-97 www.academy.police.md 12. Институт международных отношений Молдовы MD-2005, mun. Chisinau, str. Puskin, 54 тел. +(373 22) 21-09-62 www.irim.md 13. Академия музыки, театра и изобразительных искусств MD-2009, mun. Chisinau, str. A.Mateevici, 87 тел. +(373 22) 22-19-49 www.amtap.md 14. Военный институт вооруженных сил им. Alexandr cel Bun MD-2023, mun. Chisinau, str. Haltei, 21 тел. +(373 22) 54-51-60, +(373 22) 54-51-53 www.army.md 15. Кагульский государственный университет им. Bogdan Petriceicu Hasdeu MD-3901, or. Cahul, Piata Independentei, 1 тел. +(373 299) 2-24-81 www.usch.md 16. Тараклийский государственный университет Ректор: CERVENCOV Nicolae MD-7400, or. Taraclia, str. Pacii, 4 тел. +(373 294) 2-49-06 ЧАСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ: 1. Международный независимый университет Молдовы MD-2012, mun. Chisinau, str. Vlaicu Pircalab, 52 тел. +(373 22) 22-00-29 www.ulim.md 2. Международный институт менеджмента "IMI-NOVA" MD-2043, or. Chisinau, str. Hristo Botev, 9/1 тел. +(373 22) 56-85-36 3. Университет "Perspectiva-INT" MD-2071, mun. Chisinau, str. Alba Iulia, 75 тел. +(373 22) 74-79-58 www.perspectiva.md 4. Кооперативно-торговый университет Молдовы MD-2001, mun. Chisinau, bd. Gagarin, 8 тел. +(373 22) 54-91-24 www.uccm.md 5. Славянский университет MD-2068, mun. Chisinau, str. Florilor, 28/1 тел. +(373 22) 43-03-81 www.surm.md 6. Университет европейских политических и экономических наук MD-2025, mun. Chisinau, bd. Єtefan cel Mare, 200, et.3 тел. +(373 22) 74-94-86, +(373 22) 74-99-13 7. Молдавский университет европейских знаний MD-2024, mun. Chisinau, str. Iablocikin, 2/1 тел. +(373 22) 50-91-22, +(373 22) 50-91-27 www.usem.md 8. Университет "Высшая антропологическая школа" MD-2024, mun. Chisinau, str. Zimbrului, 10 "A" тел. +(373 22) 43-83-42 www.ant.md 9. Современный гуманитарный институт Ректор: SMUGUROV Valentin MD-2005, mun. Chisinau, str. Albisoara, 78/4 тел. +(373 22) 24-13-52 www.sgi.md 10. Университет прикладных наук Молдовы MD-2002, mun. Chisinau, str. Sarmisegetusa, 48/8 тел. +(373 22) 52-10-08, +(373 22) 92-41-64 11. Академия транспорта, информатики и коммуникаций MD-2002, mun. Chisinau, str. Muncesti, 121a тел. +(373 22) 63-76-30 www.iatp.md 12. Днестровский институт экономики и права MD-3100, or. Balti, str. Stefan cel Mare, 82 тел. +(373-231) 2-10-98 13. Филиал Балтийского института экологии, политики и права "Institutul Baltic de Ecologie, Politica si Drept" din Moldova MD-3100, or. Balti, str. Sorocii, 21 (scoala nr.3) тел. +(373-231) 4-30-61, +(373-231) 4-42-89 l