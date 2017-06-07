Врачи бьют тревогу: в Молдове сложная ситуация с отравлениями

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Здоровье
Национальный центр общественного здоровья Молдовы сообщил о неблагоприятной эпидемиологической ситуации по числу острых желудочно-кишечных заболеваний
За четыре месяца 2017 года в Молдове зарегистрированы почти 4,5 тысячи случаев острых желудочно-кишечных заболеваний, говорится в сообщении Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), опубликованном во вторник. "Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться неблагоприятной", — подчеркнули в НЦОЗ.
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Из общего количества заболевших 79% — несовершеннолетние. Как подчеркнули в ведомстве, уже были зарегистрированы четыре вспышки, в результате чего заболели 37 детей. В трех случаях был выявлен ротавирус, а в одном — золотистый стафилококк. "В последние годы число вспышек отравлений и количество пострадавших остается на высоком уровне", — говорится в сообщении. В 2011 году было 28 вспышек (329 отравившихся), в 2012 и 2013-м – по 32 вспышки (465 и 503 заболевших соответственно), в 2014-м – 45 вспышек (940 заболевших, в том числе один летальный исход), в 2015-м – 21 вспышка (321 заболевший), в 2016-м – 27 вспышек (392 заболевших). Как подчеркивают медики, две трети случаев отравлений – пищевые. Поэтому чтобы исключить риск заболеть, специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых правил:
В случае появления симптомов заболевания (боли в области живота, тошнота, рвота и жидкий стул) следует обратиться за помощью медиков.
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