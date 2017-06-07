Врачи бьют тревогу: в Молдове сложная ситуация с отравлениями

Национальный центр общественного здоровья Молдовы сообщил о неблагоприятной эпидемиологической ситуации по числу острых желудочно-кишечных заболеваний

За четыре месяца 2017 года в Молдове зарегистрированы почти 4,5 тысячи случаев острых желудочно-кишечных заболеваний, говорится в сообщении Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), опубликованном во вторник. "Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться неблагоприятной", — подчеркнули в НЦОЗ.

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Из общего количества заболевших 79% — несовершеннолетние. Как подчеркнули в ведомстве, уже были зарегистрированы четыре вспышки, в результате чего заболели 37 детей. В трех случаях был выявлен ротавирус, а в одном — золотистый стафилококк. "В последние годы число вспышек отравлений и количество пострадавших остается на высоком уровне", — говорится в сообщении. В 2011 году было 28 вспышек (329 отравившихся), в 2012 и 2013-м – по 32 вспышки (465 и 503 заболевших соответственно), в 2014-м – 45 вспышек (940 заболевших, в том числе один летальный исход), в 2015-м – 21 вспышка (321 заболевший), в 2016-м – 27 вспышек (392 заболевших). Как подчеркивают медики, две трети случаев отравлений – пищевые. Поэтому чтобы исключить риск заболеть, специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых правил:

Следует избегать покупки продуктов в неавторизованных местах, где не соблюдаются условия хранения, и нет сопроводительных документов

Нужно исключить из рациона продукты с истекшим сроком годности и не покупать товары с поврежденной упаковкой

Обязательно соблюдать правила личной гигиены – тщательно мыть руки, фрукты и овощи под теплой проточной водой

Продовольственные продукты нужно предавать термической обработке и правильно хранить. Скоропортящиеся продукты следует держать в холодильнике при температуре от +2 до +10 градусов по Цельсию

Следует исключить контакт сырых продуктов с приготовленными блюдами – отделять свежее мясо и яйца от других продуктов

Не рекомендуется использовать продукты, которые более двух часов хранились при комнатной температуре

На кухне следует соблюдать чистоту, особенно обращать внимание на места хранения продуктов

Обязательно защищать продукты от насекомых и грызунов, а также вовремя выносить мусор

Пить следует воду из безопасных источников – кипяченую или минеральную

Не следует купаться в открытых водоемах, где купание запрещено.

Также нельзя глотать воду во время купания

В случае появления симптомов заболевания (боли в области живота, тошнота, рвота и жидкий стул) следует обратиться за помощью медиков.