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Здоровье
Врачи бьют тревогу: в Молдове сложная ситуация с отравлениями
07.06.2017

Национальный центр общественного здоровья Молдовы сообщил о неблагоприятной эпидемиологической ситуации по числу острых желудочно-кишечных заболеваний

За четыре месяца 2017 года в Молдове зарегистрированы почти 4,5 тысячи случаев острых желудочно-кишечных заболеваний, говорится в сообщении Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), опубликованном во вторник. "Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться неблагоприятной", — подчеркнули в НЦОЗ.  

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Из общего количества заболевших 79% — несовершеннолетние. Как подчеркнули в ведомстве, уже были зарегистрированы четыре вспышки, в результате чего заболели 37 детей. В трех случаях был выявлен ротавирус, а в одном — золотистый стафилококк. "В последние годы число вспышек отравлений и количество пострадавших остается на высоком уровне", — говорится в сообщении. В 2011 году было 28 вспышек (329 отравившихся), в 2012 и 2013-м – по 32 вспышки (465 и 503 заболевших соответственно), в 2014-м – 45 вспышек (940 заболевших, в том числе один летальный исход), в 2015-м – 21 вспышка (321 заболевший), в 2016-м – 27 вспышек (392 заболевших). Как подчеркивают медики, две трети случаев отравлений – пищевые. Поэтому чтобы исключить риск заболеть, специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых правил:

  • Следует избегать покупки продуктов в неавторизованных местах, где не соблюдаются условия хранения, и нет сопроводительных документов
  • Нужно исключить из рациона продукты с истекшим сроком годности и не покупать товары с поврежденной упаковкой
  • Обязательно соблюдать правила личной гигиены – тщательно мыть руки, фрукты и овощи под теплой проточной водой
  • Продовольственные продукты нужно предавать термической обработке и правильно хранить. Скоропортящиеся продукты следует держать в холодильнике при температуре от +2 до +10 градусов по Цельсию 
  • Следует исключить контакт сырых продуктов с приготовленными блюдами – отделять свежее мясо и яйца от других продуктов
  • Не рекомендуется использовать продукты, которые более двух часов хранились при комнатной температуре
  • На кухне следует соблюдать чистоту, особенно обращать внимание на места хранения продуктов
  • Обязательно защищать продукты от насекомых и грызунов, а также вовремя выносить мусор
  • Пить следует воду из безопасных источников – кипяченую или минеральную
  • Не следует купаться в открытых водоемах, где купание запрещено.
  • Также нельзя глотать воду во время купания

В случае появления симптомов заболевания (боли в области живота, тошнота, рвота и жидкий стул) следует обратиться за помощью медиков.


 
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