Выдворенные дипломаты вернулись в Молдову

В посольстве Молдовы в Москве остались на сегодняшний день и неопределенный периода времени только 4 дипломата.

Пять молдавских дипломатов покинули Россию после того как их страна пребывания объявила персонами нон-грата.

На сколько стало известно порталу Noi.md дамы указанные в списке опубликованном на сайте посольства, не были отозваны. По сей день на сайте Посольства список сотрудников не обновлён. В перечне не указан посол, поскольку не был завершен процесс его аккредитации.

1. Г-н Николай Мыня - министр-советник (по политическим вопросам)

2. Г-н Вадим Змеу - советник / консул

3. Г-жа Кристина Когылничан - секретарь (Консульский отдел)

4. Г-н Александр Ройтман - второй секретарь (по политическим вопросам)

5. Г-н Александр Власенко - советник (коммерческий офис – по экономическим вопросам)

6. Г-жа Даниела Думитраш - второй секретарь (коммерческий офис – по экономическим вопросам)

7. Г-жа Анна Райку - второй секретарь (протокол, СМИ, сотрудничество с посольствами, аккредитованными по совместительству для Республики Молдова)

8. Г-жа Татьяна Танасогло - второй секретарь (культурное сотрудничество, образование, наука)

Напоминаем, что из свыше 35 дипломатических и консульских представительств Республики Молдова за рубежом, штат молдавского посольства в Москве является самым большим по количеству. В России наблюдается крупнейший поток молдавских граждан, желающих получить консульскую помощь в Москве. Большинство консульских услуг предоставляются именно там.