Выдворенные дипломаты вернулись в Молдову

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Политика
В посольстве Молдовы в Москве остались на сегодняшний день и неопределенный периода времени только 4 дипломата.
Пять молдавских дипломатов покинули Россию после того как их страна пребывания объявила персонами нон-грата.
На сколько стало известно порталу Noi.md дамы указанные в списке опубликованном на сайте посольства, не были отозваны. По сей день на сайте Посольства список сотрудников не обновлён. В перечне не указан посол, поскольку не был завершен процесс его аккредитации.
1. Г-н Николай Мыня - министр-советник (по политическим вопросам)
8. Г-жа Татьяна Танасогло - второй секретарь (культурное сотрудничество, образование, наука)
Напоминаем, что из свыше 35 дипломатических и консульских представительств Республики Молдова за рубежом, штат молдавского посольства в Москве является самым большим по количеству. В России наблюдается крупнейший поток молдавских граждан, желающих получить консульскую помощь в Москве. Большинство консульских услуг предоставляются именно там.
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