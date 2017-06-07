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Политика
Выдворенные дипломаты вернулись в Молдову
07.06.2017

В посольстве Молдовы в Москве остались на сегодняшний день и неопределенный периода времени только 4 дипломата.

Пять молдавских дипломатов покинули Россию после того как их страна пребывания объявила персонами нон-грата.

На сколько стало известно порталу Noi.md дамы указанные в списке опубликованном на сайте посольства, не были отозваны. По сей день на сайте Посольства список сотрудников не обновлён. В перечне не указан посол, поскольку не был завершен процесс его аккредитации.

1. Г-н Николай Мыня - министр-советник (по политическим вопросам)
2. Г-н Вадим Змеу - советник / консул
3. Г-жа Кристина Когылничан - секретарь (Консульский отдел)
4. Г-н Александр Ройтман - второй секретарь (по политическим вопросам)
5. Г-н Александр Власенко - советник (коммерческий офис – по экономическим вопросам)
6. Г-жа Даниела Думитраш - второй секретарь (коммерческий офис – по экономическим вопросам)
7. Г-жа Анна Райку - второй секретарь (протокол, СМИ, сотрудничество с посольствами, аккредитованными по совместительству для Республики Молдова)

8. Г-жа Татьяна Танасогло -  второй секретарь (культурное сотрудничество, образование, наука)

Напоминаем, что из свыше 35 дипломатических и консульских представительств Республики  Молдова за рубежом, штат молдавского посольства в Москве является самым большим по количеству. В России наблюдается крупнейший поток молдавских граждан, желающих получить консульскую помощь в Москве. Большинство консульских услуг предоставляются именно там.


 
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