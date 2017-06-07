Додон на Совбезе: 400 млн. долларов, вывезенных из страны, должны быть возвращены до ноября 2017 года

В рамках заседания Высшего совета безопасности, которое накануне прошло под руководством президента Республики Молдова, был затронут и такой немаловажный вопрос, как кража миллиарда из финансово-банковского сектора страны.

Обсуждение «кражи века» было поделено на две части: расследование данного случая и выявление причастных к этому людей, и возвращение миллиарда.

Так, глава государства отметил, что лично изучил всю корреспонденцию между государственными институтами с 2011 года по 2016 годы по поводу хищений из банковского сектора. Сегодня члены ВСБ заслушали отчеты по этому поводу генерального прокурора, директора НАЦ, губернатора НБМ и министра финансов.

Была представлена информация по делам Григория Гачкевича, Илана Шора, Влада Филата, Вячеслава Платона, Кирилла Лучинского. Президент РМ потребовал проверить к следующему заседанию Совбеза и представить информацию об участии в преступлении и других лиц.

«Речь о руководстве НБМ, а также о правительстве, которое создало предпосылки для финальной кражи в ноябре 2014 года. Также потребовал установить, в какой степени банки, которые за три дня перевели сотни миллионов леев на счета ВЕМ, что позволило совершить эту кражу, были соучастниками в данном деле», - уточнил глава государства.

Кроме того, Игорь Додон сообщил о том, что в рамках Высшего совета безопасности заявил о необходимости обнародовать отчет Kroll-2 об украденных из финансово-банковского сектора страны деньгах.

Также в рамках ВСБ был поднят вопрос о возвращении похищенных средств. В этом контексте, глава государства отметил, что 1 миллиард леев из тех денег, что оставались внутри страны, уже удалось вернуть.

«На активы наложен арест, они выставлены на продажу, за счет чего можно будет вернуть еще 3-4 миллиарда леев. Сложнее с 400 миллионами долларов или 8 миллиардами леев, которые были выведены за границу. У них есть срок давности - до ноября 2017 года. На сегодняшнем заседании приняли решение рекомендовать уполномоченным органам срочно начать преследование вне страны для обнаружения этих средств», - рассказал президент РМ,

Стоит отметить, что заседание Высшего совета безопасности не раз переносилось по просьбе докладчиков и членов совета. Глава государства, однако, настоял, чтобы оно состоялось сегодня, 6 июня, несмотря на отсутствующих по причинам командировок премьер-министра и председателя парламента.