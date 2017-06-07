7 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Происшествия
Ночная авария на Чеканах: Четыре человека, в том числе двое детей, в больнице
07.06.2017

Четыре человека, в том числе двое детей семи и 12 лет, госпитализированы после аварии, которая произошла этой ночью в столице.

Автомобиль, в котором находились пострадавшие, на полном ходу врезался в дорожное заграждение. Водитель признался полицейским, что превысил скорость и не справился с управлением., пишет publika.md.

Авария произошла на улице Волунтарилор на Чеканах. В автомобиле были шесть человек. У пострадавших детей диагностировали переломы челюстей, у взрослых - мужчины и женщины, легкие травмы.

"Услышали сильный удар. Когда подошли, увидели их. Женщину и детей вынесли из машины. Они не сильно пострадали. У девочки шла носом кровь".

До приезда врачей первую помощь пострадавшим оказывали местные жители.

"Принес на всякий случай огнетушитель. Когда увидел, что ничего не горит, успокоился".

Водителю грозит штраф до полтора тысяч леев и шесть штрафных пункта.


 
Количество просмотров:
33
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.