Ночная авария на Чеканах: Четыре человека, в том числе двое детей, в больнице

Четыре человека, в том числе двое детей семи и 12 лет, госпитализированы после аварии, которая произошла этой ночью в столице.

Автомобиль, в котором находились пострадавшие, на полном ходу врезался в дорожное заграждение. Водитель признался полицейским, что превысил скорость и не справился с управлением., пишет publika.md.

Авария произошла на улице Волунтарилор на Чеканах. В автомобиле были шесть человек. У пострадавших детей диагностировали переломы челюстей, у взрослых - мужчины и женщины, легкие травмы.

"Услышали сильный удар. Когда подошли, увидели их. Женщину и детей вынесли из машины. Они не сильно пострадали. У девочки шла носом кровь".

До приезда врачей первую помощь пострадавшим оказывали местные жители.

"Принес на всякий случай огнетушитель. Когда увидел, что ничего не горит, успокоился".

Водителю грозит штраф до полтора тысяч леев и шесть штрафных пункта.