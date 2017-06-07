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Экономика
Молдавские власти объяснили, почему возобновлены закупки электроэнергии у ГРЭС в Кучургане
07.06.2017

Возобновление закупок электроэнергии у ГРЭС в Кучургане является шагом на пути к воссоединению страны.

Так объясняют молдавские власти возвращение к прежним контрактам в энергетическом секторе после того, как в течение непродолжительного периода Молдова получала электроэнергию только из Украины. Разъяснения были даны в эфире передачи Moldova în direct на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Некоторые видят в закупках электроэнергии у ГРЭС в Кучургане экономическую форму поддержки сепаратистского режима в Тирасполе. Другие, напротив, считают их поддержкой жителей левого берега Днестра, которые также являются гражданами Республики Молдова. Возвращение к ГРЭС в Кучургане вписывается в число мер, принимаемых для повышения доверия жителей региона к властям в Кишинёве. Благодаря этому шагу мы оставили позади ухудшение ситуации в отношениях с Приднестровьем”, - заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел и европейской интеграции Ион Стэвилэ.

Аналогичные заявления сделал и заместитель премьера по реинтеграции Георге Бэлан: „Мы не заинтересованы в возникновении коллапса, который ещё больше дестабилизировал бы ситуацию. Мы должны восстановить доверие и ещё больше привлечь к себе население левого берега Днестра. Молдавские власти должны быть привлекательными для жителей Приднестровья”.

Бывший посол Молдовы в США Игорь Мунтяну считает, что не обязательно было возобновлять закупки электроэнергии у ГРЭС в Кучургане для урегулирования приднестровского конфликта. „Не вижу никакой причинно-следственной связи. Кишинёв должен был заставить приднестровцев принять реалии. Мы должны поощрять тех экономических операторов, которые зарегистрировались на правом берегу Днестра и осуществляют свою деятельность легально, и наказывать тех, кто занимается незаконной деятельностью, включая контрабанду, пользуясь существованием сепаратистского режима”, - заявил бывший посол.

5 июня Республика Молдова возобновила закупки электроэнергии у Молдавской теплоэлектростанции в Кучургане, после того, как два месяца назад Кишинёв отказался от заключения договора с нею, сделав выбор в пользу контракта с компанией из Украины.


 
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