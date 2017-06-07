Павел Филип – примар Кишинева, Влад Плахотнюк – премьер-министр

Заметная в последнее время активность премьер-министра в решении проблем Кишинева и перспектива досрочных выборов примара столицы на фоне реорганизации правительства, стали поводом для разнообразных предположений и сценариев дальнейшего развития событий. Один из этих сценариев уже стал неофициально обсуждаться в некоторых кругах – якобы Павел Филип может стать следующим примаром Кишинева, а во главу правительства встанет Влад Плахотнюк.

С самого начала следует отметить, что действия премьер-министра при ликвидации последствий апрельской стихии и решение проблемы с вывозом мусора достойны похвалы. Неизвестно, как бы сейчас выглядела столица, если бы не вмешательство премьер-министра. Тем не менее, зная, что в молдавской политике ничего не происходит просто так, мы не можем пройти мимо ряда «совпадений». В первую очередь, активность премьер-министра в решении проблем города странно совпала с периодом, когда примэрия Кишинева лишилась полностью своего руководства, которое было арестовано. Во-вторых, события в примэрии совпали с завершающим этапом реформы правительства, а сопоставив все эти ситуации, приходим к выводам, которые не можем не обсудить хотя бы с теоретической точки зрения.

Ранее Влад Плахотнюк заявлял, что премьер-министр Павел Филип будет исполнять свой мандат до истечения его срока, но вопрос вот в чем: какой именно срок имел в виду Влад Плахотнюк? Можно ли будет считать истекшим срок мандата премьер-министра, когда он заявит о намерении баллотироваться на пост примара столицы, в случае, если состоятся досрочные местные выборы? Возможно. Почему бы нет? В этом случае Влад Плахотнюк прервет мандат Павла Филипа и займет его место в правительстве. Просто будет считаться, что Павел Филип выполнил свою миссию во главе правительства и дальше решил заняться проблемами столицы. Не будем забывать, что Павел Филип не один год руководил столичной организацией ДПМ, а тот факт, что партия ни разу не добивалась хорошего результата на местных выборах в столице, может стать дополнительной причиной для реванша.

Также, в последнее время ходят слухи о том, что непосредственно после изменения избирательной системы будут проведены досрочные парламентские выборы. Станет ли это поводом для достойного завершения мандата Павла Филипа? Конечно! Почему нет? Тем более, если досрочные парламентские выборы состоялись бы в один день с досрочными выборами столичного примара. В этом случае Павел Филип отправился бы в примэрию, а Влад Плахотнюк – в правительство, и при этом оба были бы довольны.

Учитывая все вышеизложенное ясно, что описанный мной здесь сценарий, который в последнее время все чаще неофициально обсуждается в некоторых кругах, вполне вероятен. Как минимум, с теоретической точки зрения. Но повторюсь: это всего лишь неофициальная информация и размышления политического аналитика. Ничего более.

Игорь Волницки