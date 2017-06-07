Чокля: Политическая определенность должна быть, как можно, дольше

На состоявшейся пресс-конференции, посвященной инфляции, президента Национального банка Молдовы Серджиу Чокли NOI.md задал важные для развития экономики вопросы.

Как на них ответил главный банкир страны?



- В Молдове намного ниже нормы такой показатель развития экономики, как уровень её монетизации, – всего лишь 34,5% при норме 50-100%. Это значит, что всего лишь 34% экономической деятельности в нашей стране обслуживается деньгами. То есть в молдавской экономике не достаточно работающих денег в национальной валюте. Как Нацбанк оценивает этот показатель и что планирует НБМ для того, чтобы экономика развивалась нормально?



- Я не знаком с этими цифрами и на первый взгляд они мне кажутся некорректными. Меня удивляет такой низкий уровень использования национальной валюты при том, что мы наблюдаем, и данные подтверждают сильную дедоларизацию в последние годы. Очевидно использование национальной валюты через официальные каналы. Думаю, что речь о том, что часть средств не проходит через банковскую систему. Это зависит от борьбы с теневой экономикой. Безусловно, все усилия в этом смысле – и министерства финансов, и наши – должны помочь той части экономики перейти в официальную экономику.



Кроме того, конечно, желательно, чтобы в экономике использовалось, как можно, больше способов расчетов не наличными деньгами. Безналичные расчеты, которые проходят через банковскую систему, будут лучше мониторизироваться. Мы улучшаем условия для доступа к платежной системе и видим объем транзакций, которые растут в каждом квартале, поэтому я думаю, что тенденция хорошая. Выйдем из долларов, войдем в леи. Все больше и больше леев используются в безналичной форме для расчетов. Это – хорошая тенденция и мы должны ее поощрять. И мы выйдем с другими мерами, которые объявим позже.

Для справки: уровень монетизации экономики рассчитывается как отношение денежного агрегата М2 (всех денег в обращении и всех видов депозитов в национальной валюте) к объему ВВП, умноженное на 100%. То есть если 46,37 млрд леев (за март 2017 г.) разделить на 134,476 млрд леев (предварительные данные за 2016 г.) и умножить на 100%, то получается уровень монетизации экономики в Молдове 34,5%. В развитых странах он от 60% и выше. То есть НБМ хорошо мониторит инфляцию, но он довольно далёк от проблем в экономике страны. Если только 34,5% экономики пользуется деньгами (наличными и безналичными), то она скорее мертва, чем жива.

- Экономике для развития нужны дешевые кредиты в леях. А Нацбанк увеличивает для КБ норму обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях до 40% от расчетной базы, борясь с инфляцией.



Бизнес считает, что эти деньги должны работать на экономику под 5-7%. В настоящее время ставки по кредитам – 10-15%, т.е. под такой процент может развиваться только торговля (ее доля в кредитном портфеле – 29,3%). Что Нацбанк планирует предпринять, чтобы в нашей стране можно было кредитоваться в леях на длинные сроки под нормальные проценты: бизнесу - под 3-7% на 10 лет, а семьям – под 3-5% на 25 лет?



- Есть два элемента. Они говорят о номинальных или реальных ставках? Если о номинальных, то это ошибочно, потому что, если инфляция составляет 5% в год, это означает, что при ставке 5% вы берете кредит с нулевым риском. Но существует коммерческий риск при исполнении проекта. Должно быть 5% плюс ещё что-то. Думаю, что мы говорим о реальных ставках. И на основе этого каждый может представить, какой была бы ставка по кредиту, если в неё включить инфляцию. Думаю, что мы находимся недалеко от этого.



Что касается периода кредитования, то типично и для таких стран, как Молдова, и для таких больших стран, как Россия и Румыния, - очень сложно взять кредит дольше, чем на два-три года. Причина в том, что вклады населения, вы видели, в среднем – на 800 дней. Банкам нужно взять краткосрочные ресурсы и дать деньги на большой срок, что они делают неохотно, боясь рисков. Есть и политический цикл. Некоторые люди боятся рисковать за пределами определенной видимости, поэтому многие опасаются брать кредиты в долларах или в другой валюте.



Это – опасное явление, т.к., когда происходит внезапная девальвация, страдают все проекты, которые были взяты в долларах или другой иностранной валюте для финансирования сектора недвижимости в Центральной Европе. Это - правда для тех, кто взял кредиты в долларах в России для разных проектов, кроме экспорта с доступом к долларам. Эти вещи мы регламентируем.



Я бы сказал, что в первую очередь отношения между клиентом и банком должны быть лучше, чтобы они лучше понимали друг друга, чтобы иметь лучшее видение контроля рисков. И второе – чтобы государство могло эмитировать ценные бумаги со сроком погашения, как можно, длиннее, чтобы иметь ориентировочную цену. Так, например, вы видели, что два года назад государство эмитировало ГЦБ со сроком погашения один год, а теперь минфин выпустил ценные бумаги со сроком три года.



Если удастся эмитировать ГЦБ на пять лет, то это позволит строить кривую лея, как можно, длиннее, что даст возможность банкам строить кривую коммерческих кредитов. Они возьмут цену на ГЦБ минфина, заложат типичный риск для клиента и будут знать цену своих ресурсов. Нам необходимо больше факторов. Кривая лея длиннее, благодаря эмиссии ценных бумаг с, как можно, более длинным периодом погашения. Кроме того, необходимо лучшее понимание бизнеса с клиентами и меньше рисков, и политическая определенность должна быть, как можно, дольше, - заключил Серджиу Чокля.