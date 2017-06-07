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Задержаны лица, которые подделывали документы для иностранцев из медуниверситета
07.06.2017

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью проводят сегодня серию обысков по делу о незаконной миграции.

По предварительным данным, группа лиц с 2014-го по 2016 год получила обманным путем разрешения на пребывании в стране для нескольких израильтян и арабов, которые учились в медицинском университете "Николай Тестемицану".

Кроме этого также известно, что подозреваемые подделывали справки о несудимости, которые запрашивало Бюро по миграции и беженцам. 


 
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