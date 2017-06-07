Защищать Илана Шора в борьбе с Kroll будут известные зарубежные адвокаты

На сегодняшнем брифинге, адвокаты Илана Шора представили прессе представителей юридической компании Byrne&Partners, а также консалтинговой компании DRD Partnership, которые были привлечены к процессу защиты репутации Илана Шора и разоблачении необоснованных выводов детективной компании Кролл.

По мнению представителей примара Оргеева, находящегося уже год под арестом, опубликование предварительных данных по расследованию банковского скандала, искажение сути дела и попытка изобразить Илана Шора главным виновником дела, наносят существенный урон его репутации, а самое главное, уводят следствие и общественное мнение от истинных виновников и бенефициаров данного скандала.

В этой связи, прослеживается явная роль частной детективной компании Кролл, нанятой для помощи в расследовании.

По многочисленной информации, выходившей в международной и молдавской прессе, компания Кролл ранее неоднократно была поймана на заказных расследованиях, скандалах, и даже проигрывала дела по обвинению в намеренном искажении фактов или подтягивании результатов расследования под требуемые клиентам параметры.

По словам адвокатов, сложившаяся ситуация не может и не должна больше продолжаться. Подзащитный Илан Шор на протяжении всего времени активно сотрудничал со следствием, способствовал значительному продвижению в расследовании, исполнял и исполняет все предписания и требования следственных и судебных органов. Тем не менее, на протяжении года он остается под арестом, ограничен в своих правах. И все это время находится под необоснованным информационным прессингом, генерируемым компанией Кролл.

Учитывая иностранный статус Кролл, было принято решение подключить к защите Илана Шора в отношении нападок со стороны Кролл, известных специалистов международного уровня.

Представители международных компаний на брифинге со своей стороны рассказали о своем опыте в международных делах, а также о своем видении перспектив сотрудничества с защитой примара Оргеева и известного общественного деятеля Илана Шора.