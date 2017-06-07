Конституционный суд пояснил, в каких случаях может применяться лишение родительских прав

Лишение родительских прав не может применяться автоматически по отношению к родителям, которые страдают алкоголизмом или наркоманией, а только в интересах ребенка. Как передает агентство «Инфотаг», такое решение вынес во вторник Конституционный суд (КС) Молдовы.

Решение принято по обращению одного из родителей, который был лишен родительских прав по причине того, что страдал наркоманией. Он обратился в судебные инстанции всех степеней, в том числе – в Высшую судебную палату. Мужчина обратился в КС с запросом об объявлении неконституционными положений закона, на основании которых он был лишен родительских прав.

Суд постановил, что в соответствии с положениями Семейного кодекса, родители могут быть лишены родительских прав, если один из них страдает наркоманией. Мера преследует законную цель, а именно - необходимость охраны прав и высших интересов ребенка.

«Для определения высшего интереса ребенка необходимо учитывать два аспекта: во-первых, в интересах ребенка, чтобы его связи с семьей были сохранены, за исключением случаев, когда семья не соответствует требованиям; во-вторых, в интересах ребенка, чтобы он развивался в надежной и спокойной среде. Меры, которые предполагают лишение родительских прав, должны применяться только в исключительных случаях, и могут быть оправданы, только если они обоснованы серьезными требованиями, касающимися интересов ребенка», - отмечается в решении.

Исходя из изложенных аргументов, КС отклонил исключение неконституционности и признал положения законодательства соответствующими Конституции и положениям Семейного кодекса в той мере, в которой лишение родительских прав не применяется судом автоматически, но исходит из интересов ребенка.