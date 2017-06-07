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Экономика
Кишиневская полиция раскрыла схему торговли "левым" алкоголем
07.06.2017

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли деятельность банды злоумышленников, которые промышляли продажей алкоголя без акцизных марок и сопроводительных документов.

В ходе спецоперации были задержаны 12 человек. При обысках в их домах полиция обнаружила спиртные напитки неизвестного происхождения. По предварительным данным продукцию незаконно ввозили из-за границы. В качестве главных подозреваемых задержаны экономические агенты, которые поставляли алкоголь в кишиневские кафе, клубы, бары и рестораны.

Кроме этого, осуществлялась активная продажа товара через интернет.

Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до 6-ти лет тюрьмы или денежный штраф до 107 тысяч леев.


 
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