Суд по делу Шора снова отложен: Близится время, когда мэр Оргеева может быть свобожден

Прокуроры должны успеть рассмотреть его дело до 22 июня, иначе Шор автоматически будет освобожден.

Очередное заседание по делу Илана Шора было перенесено по причине его неявки в суд. Адвокат бизнесмена и примара города Оргеев утверждает, что он болен.

- Сегодняшнее заседание было перенесено из-за невозможности присутствия на нем Илана Шора по причине болезни, - заявил адвокат предпринимателя Юлиан Балан.

На сегодняшнем заседании должен был быть заслушан последний свидетель обвинения - бывший сотрудник Национального банка Молдовы и экс-администратор Banca Socială. А на следующем заседании будут заслушаны и свидетели защиты - их, по словам прокуроров, четверо.

Примечательно, что 22 июня исполняется год со дня помещения Илана Шора под домашний арест, а, согласно закону, мандат на предварительный арест не может превышать год. Адвокаты бизнесмена рассчитывают, что 22 июня он будет освобожден, а обвинение - что заседания суда закончатся до тех пор.