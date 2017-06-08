Бывший сотрудник ФСБ РФ назначен на должность министра госбезопасности Приднестровья

Генерал-лейтенант Михаил Лапицкий освобожден от исполнения обязанностей министра государственной безопасности Приднестровья. Ведомство возглавил генерал-майор Валерий Гебос, сообщает пресс-служба главы региона, пишет novostipmr.com.

«Михаил Леонидович находился в непростых условиях. Самое главное: он сумел сохранить в органах госбезопасности законность и соблюдение Конституции, стоял на передовой защиты безопасности государства, делал для этого все, от него зависящее, сплачивал коллектив», — подчеркнул Красносельский.

«Уверен, что вы сработаетесь. Человек в министерстве он не новый. Знает коллектив и, что очень важно, знаком с проблемами внешнего и внутреннего характера, которые приходится решать на уровне государственной безопасности», — подчеркнул глава региона.

В 1997 году Валерий Гебос закончил Военно-Инженерную Академию им. Куйбышева. До 2007 года продолжал служить в пограничных войсках ФСБ РФ. С 2007 по 2011 годы служил в должности заместителя министра государственной безопасности по войскам Приднестровья.