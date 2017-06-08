Законопроекты о Гагаузии в парламенте перекроили до неузнаваемости

Парламентская юридическая комиссия на заседании 7 июня радикально отредактировала законопроекты о Гагаузской автономии, ранее согласованные рабочей группой депутатов парламента РМ и Народного собрания Гагаузии. Из законопроектов исключили ключевую поправку о введении в рамках административно-территориального устройства республики особого уровня управления для Гагаузии. Это лишает проекты сути и сводит к нулю всю работу, проведенную депутатами из Кишинева и Комрата.

Юридическая комиссия рассмотрела два законопроекта, касающихся Гагаузской автономии, которые были исключены из повестки заседания парламента 2 июня. Проекты, каждая статья и буква которых на протяжении многих месяцев подолгу согласовывалась членами рабочей группы депутатов парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии, на заседании комиссии обсуждались и редактировались в отсутствии представителей автономии. По результатам правки от первоначального варианта законопроектов практически ничего не осталось.

Один из компромиссных законопроектов, к примеру, предусматривал внесение поправки в Закон «Об административно-территориальном устройстве Республики Молдова». Ее смысл в том, что в административно-территориальном устройстве РМ вводится новый — особый уровень управления для Гагаузии. До сих пор Гагаузия вопреки автономному статусу относилась ко второму уровню, что уравнивало ее с простым районом.

«Что значит особый уровень?» — задалась вопросом председатель юридической комиссии, демократ Раиса Апольски.

Большинство членов комиссии разделили ее недоумение.

Лидер фракции либерал-демократов Тудор Делиу заявил, что эта поправка переворачивает с ног на голову «всю конструкцию административно-территориального устройства республики».

Депутаты долго обсуждали, что им совершенно не понятно, что значит «особый уровень», и что такой формулировки нет в молдавском законодательстве.

«Не ясно, что это за уровень. Не поддерживаем это. Исключаем, и все», — предложил депутат от Демпартии Игорь Время.

Большинство охотно согласилось.

Не понравилась депутатам и поправка в Закон «Об административно-территориальном устройстве РМ» о том, что изменение статуса АТО Гагаузия, вход и выход населенных пунктов в/из состава автономно-территориального образования Гагаузия осуществляются в соответствии с нормами закона 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии. Посовещавшись, ее тоже решили исключить.

Расправившись с первым законопроектом, члены комиссии перешли ко второму. Он предусматривает поправки в Закон о местном публичном управлении. Суть инициативы в том, что порядок организации и функционирования органов местного публичного управления особого уровня регулируются этим законом в части, которая не противоречит нормам Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии». Другими словами, система органов местного публичного управления должна учитывать наличие в составе Молдовы автономии.

Члены комиссии, однако, нашли в проекте такое количество «спорных моментов» и «несоответствий», что после дискуссий в нем осталась лишь одна из поправок, да и та была отредактирована.

Первым делом, поскольку из первого проекта был исключен пункт об «органах местного публичного управления особого уровня», смежная поправка были исключена и из второго проекта. Затем члены комиссии исключили еще две поправки.

«Что же тогда остается в законопроекте?» — поинтересовался депутат от Демпартии Анатолий Загородный после продолжительных дискуссий.

«Одна поправка», — констатировала Раиса Апольски.

Действительно, члены комиссии оставили во втором проекте единственную поправку — о том, что органами публичного управления Гагаузии, посредством которых реализуется автономия, являются НСГ как представительный и законодательный орган, глава Гагаузии и Исполком как исполнительный орган.

«Надо нам предложить им свои поправки на их поправки», — сыронизировал Игорь Время.

«И дать им [гагаузам] их у себя принять», — поддержал шутливый настрой Тудор Делиу.

Он заметил, что гагаузским депутатам вообще не стоило «лезть» в национальное законодательство. «Почему они суются в Закон о местном публичном управлении? Лезьте, простите за выражение, в свои законы!» — призвал либеральный демократ.

Делиу отметил, что «они даже не знают, каким органом является Народное собрание Гагаузии». «Называют НСГ в проекте представительным органом, в то время как он является представительным и законодательным органом», — возмущался депутат от ЛДПМ.

Депутату от Либеральной партии Иона Касьяна не понравилось, каким образом оформлен бланк, на котором отпечатан проект. Его возмутило, что в заглавии «сначала идет НСГ, а потом парламент Молдовы».

В конечном итоге, за поправки к «гагаузским» проектам проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались.

Представляющий Гагаузию депутат парламента Молдовы от Партии социалистов Федор Гагауз в беседе с NewsMaker отметил, что внесенные комиссией правки полностью лишили проекты их сути. Полномочия органов власти автономии, по его словам, должны находить отражение во всем республиканском законодательстве, а не только в Законе об особом правом статусе Гагаузии. Именно в этом, по его словам, и заключалась суть согласованных между Кишиневом и Комратом инициатив.

Ранее Гагауз говорил NewsMaker, что если законопроекты будут изменены, социалисты голосовать за них не станут.

Его коллега по фракции Владимир Цуркан сказал, что поднимет этот вопрос на заседании парламентского бюро и будет добиваться на вынесении на рассмотрение парламентом первоначального варианта. Цуркан также намерен настаивать на рассмотрении и третьего проекта из согласованного рабочей группой пакета. Он предполагает внесение поправки в закон «Об особом правовом статусе Гагаузии», согласно которой любое изменение этого закона возможно только по согласованию с Народным собранием Гагаузии.

Проекты, согласованные депутатами парламента РМ и Народного собрания Гагаузии (НСГ), были внесены в парламент еще летом 2016 года. До сих пор их рассмотрение откладывалось под предлогом того, что либералы выступают против. После того как Либеральная партия вышла из правящей коалиции, два из трех проектов включили в повестку дня заседания 2 июня. Но в самом его начале исключили, не приступив к рассмотрению.

На выполнении данного обязательства активно наставали внешние партнеры Молдовы, немало сделавшие для налаживания диалога Кишинева с Комратом. Кроме того, обеспечение функциональности гагаузской автономии рассматривается как одна из ключевых предпосылок для решения приднестровской проблемы.

По информации NewsMaker, спикер парламента Андриан Канду лично заверял дипломатов в том, что проблем с их принятием не возникнет.