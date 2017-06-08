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Здоровье
В медучреждениях Кишинева откроют пункты первичной медицинской помощи
08.06.2017

В общественных и частных медико-санитарных учреждениях Кишинева будут открыты дежурные кабинеты и пункты первичной медицинской помощи. В то же время, в общественных парках Кишинева будут установлены цистерны с питьевой водой. Требования содержатся в распоряжении о комплексных мерах по минимизации воздействия высоких температур на здоровье населения, подписанное вице-примаром столицы Нистором Грозаву.

Согласно распоряжению, Центр общественного здоровья муниципия Кишинев должен обеспечить эпидемиологический надзор и оценивать санитарные условия объектов, расположенных в зонах отдыха и в лагерях отдыха. Управление по безопасности пищевых продуктов должно контролировать условия реализации продовольственных товаров на рынках.

Управление торговли, общественного питания и оказания услуг должно контролировать ситуацию с открытием торговых точек по продаже безалкогольных напитков, кваса и мороженого, пишет kp.md.

В то же время, претуры секторов должны выдавать дополнительно на летний период разрешения для продажи с лотков безалкогольных напитков, кваса и мороженого на улицах с увеличенным потоком пешеходов и в местах отдыха.


 
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