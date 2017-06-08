Импорт Молдовы вдвое превысил экспорт

Экспорт Молдовы к началу мая составил $682,4 млн., что на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

Как сообщили «Инфотаг» в бюро статистики (НБС), доля товаров отечественного производства в общем объеме поставок за рубеж достигла 65% - $443,4 млн. (+17,4%). Реэкспорт вырос на 10,6% - до $239 млн.

63% поставок за рубеж пришлось на страны Евросоюза. Доля СНГ составила 21%.

Основным торговым партнером РМ остается Румыния, экспорт в которую вырос на 19,7%, превысив $166,2 млн. Поставки в следующую за ней Россию вдвое меньше - $81,3 млн., хотя и в нее отгрузки выросли за год почти на треть. Италия – на третьем месте по потреблению молдавских товаров - $61,2 млн. (+0,53%).

В структуре экспорта лидировали промышленные изделия - 22,9% (-2,1 п.п.) и продукты питания и живой скот – 22,7% (+2 п.п.), в также машины и оборудование для транспорта - 18,6% (+2,5 п.п.).

Импорт в январе-апреле увеличился на 14,5%, превысив $1,392 млрд. Почти половина его поступила из ЕС - $672,7 млн. (+15,6%). На долю СНГ пришлось 27,5% - $364,6 млн.

Главной статьей импорта стали машины и оборудование для транспорта. На их долю пришлось 20,4% (+1,3 п.п.) и промышленная продукция – 18,4% (-1,8 п.п.).

Дефицит торгового баланса вырос на 14,3% - до $709,8 млн., вдвое превысив экспорт. Покрытие импорта экспортом составило 49% против 48,9% годом ранее.