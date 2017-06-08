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Бывший и.о. генпрокурора задержан на 30 суток
08.06.2017

Бывший и.о. генпрокурора Михаил Мурзак, который был задержан в ночь с 5 на 6 июня в Кишиневе по подозрению в извлечении выгоды из влияния, проведет 30 суток в изоляторе. Соответствующее решение принял суд сектора Буюканы.

По данным следствия, работая адвокатом, Мурзак якобы получил €45 тыс. за влияние на прокуроров и судей. По данным следствия, речь идет об освобождении из-под предварительного ареста человека, задержанного по делу об отчуждении земельного участка в Ставченах, передает NewsMaker.

Ранее, напомним, по делу об отчуждении земельного участка в Ставченах был задержан экс-министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама, который до сих пор находится под домашним арестом. Его задержали 15 марта после проведенных обысков в минсельхозе, в том числе в кабинете министра. Речь идет о незаконном отчуждении 30 га земли в Ставченах, которые принадлежали Национальному колледжу виноградарства и виноделия. По этому делу в конце прошлого года были задержаны, а затем арестованы 12 человек, среди которых чиновники, предприниматели, юристы, адвокаты, а также директор колледжа. По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, Граму подозревают в получении взятки от директора колледжа. Сумму взятки Морарь назвать отказался. По информации центра журналистских расследований RISE-Moldova, речь идет о €50 тыс.


 
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