Минэкономики: Наличие двух поставщиков электроэнергии содействует росту энергобезопасности

Замминистра экономики Виталий Юрку выступил на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам с докладом и разъяснениями о ситуации в сфере импорта энергоресурсов.

Он сообщил, что компания Energocom - импортер электроэнергии в страну - по итогам дополнительных переговоров, заключила с Молдавской ГРЭС контракт на поставки электроэнергии по цене $45 за 1МВт/ч, что на 10% ниже закупочной стоимости электроэнергии по контракту, заключенному в конце марта с украинской компанией DTEK Traiding. Срок его действия – до 31 марта 2018 г., а стоимость электроэнергии составила $49,9 за 1МВт/ч, при условии ежеквартальной корректировки с учетом прогнозируемых изменений на украинском рынке (+1,8% за III квартал, соответственно цена составит $51,1 за 1МВт/ч вместо $50,2 за 1МВт/ч).

Контракт с Молдавской ГРЭС был подписан 4 июня 2017 г. по итогам дополнительных переговоров также на срок до 31 марта 2018 г., а цена и условия документа являются более выгодными. В результате, электроэнергия будет поставляться в Молдову одновременно из обоих источников: 30% - с Украины и 70% - от Молдавской ГРЭС.

Он отметил, что контракты с обеими компаниями не содержат обязательств Energocom-а по сохранению единственного поставщика и являются очень гибкими по объему поставок. По словам Юрку, в цепочке поставок отсутствуют посредники, поэтому наличие двух прямых контрактов с поставщиками - выгодно для Молдовы. Он напомнил, что, в соответствии с рекомендации Энергосообщества, закупка электроэнергии в Молдове компаниями по распределению и дистрибьюции электроэнергии осуществляется на основании специальной инструкции по проведению тендеров.

Наблюдательная группа, в состав которой входят представители Минэкономики, НАРЭ и секретариата Энергосообщества, осуществляет мониторинг закупок электроэнергии. В частности, с начала года было проведено 6 тендеров с соблюдением этих принципов (для компаний Gas Natural Fenosa, Furnizare Nord, Red Union Fenosa, Moldelectrica, Red-Nord). Однако, он уточнил, что компания Energocom не попадает в эту категорию, так как является трейдером, независимым оператором и не занимается распределением или дистрибьюцией электроэнергии для конечных потребителей.

Замминистра экономики отметил, что на основании действующей методологии расчета тарифов и новой закупочной цены на электроэнергию для электрораспределительных сетей, НАРЭ предстоит утвердить новые тарифы, с учетом маржи Energocom-а, которая составляет 0,6 бана за 1КВт/ч электроэнергии (для покрытия административных расходов).