Украинские пограничники с помощью дрона поймали нарушителя из Приднестровья

Пограничники Украины активно используют в охране границы беспилотные летательные аппараты, с помощью которых уже неоднократно задерживались нарушители.

Вот и накануне в рамках проведения совместной специальной пограничной операции "Граница 2017", пограничники отдела "Кодыма" Подольского отряда с помощью беспилотного летательного аппарата задержали нарушителя границы, который направлялся с территории Приднестровья и пересек границу на направлении украинского села Шершенцы.

В отношении задержанного составлен протокол, а суд назначил ему наказание - штраф в размере 1700 гривен ($65), сообщает kp.md.